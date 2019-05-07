Туркменистан – меняющаяся динамика двухстороннего и многостороннего партнерства – Часть 4

ТарикСаиди

Модель партнерства между Туркменистаном и Россией в широком смысле можно назвать моделью «составного партнерства».

Она статична и динамична по своей природе, и огромна по своим масштабам.

Следует учитывать следующее:

Многие из высшего руководства Туркменистана в то или иное время учились в России

В настоящее время в России обучается около 18000 туркменских студентов

Некоторые входящие в состав Российской Федерации республики, такие как Татарстан, наладили прямое торгово-экономическое партнерство с Туркменистаном, которое по объему превосходит многие страны

Российская техника широко используется и пользуется всеобщим доверием во многих отраслях Туркменистана, включая транспорт, строительство и сельское хозяйство

Некоторые важные посты в России занимают этнические туркмены, в том числе руководители некоторых больниц, руководители некоторых районов и т. д.; тренер футбольной команды Татарстана – туркмен

Некоторые туркменские общины в России, например в Ставрополе, обладают политической властью и активно участвуют в процессе принятия решений на провинциальном уровне

Прелесть этой конкретной модели туркмено-российского партнерства заключается в том, что огромные массивы элементов в механизме взаимодействия можно отдельно замедлить, приостановить или наоборот продвинуть вперед с желаемой скоростью. Все это не повлияет на общий уровень дружественных отношений.

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Нынешний этап туркмено-российского партнерства начался в августе 2018 года, когда президент Бердымухамедов встретился с президентом Путиным в Сочи.

TDH, официальное информационное агентство Туркменистана опубликовало обширный комментарий после визита:

Согласованастратегияинтенсификациитуркмено-российского партнерства

Состоявшийся 15 августа рабочий визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в город Сочи Российской Федерации, где прошла неформальная встреча с Президентом Владимиром Путиным, подтвердил приверженность двух стран традиционным отношениям дружбы и добрососедства, обоюдное стремление и впредь всемерно укреплять конструктивный межгосударственный диалог, отвечающий целям общего благополучия.

Опираясь на многолетний опыт взаимодействия, Туркменистан и Российская Федерация демонстрируют готовность к дальнейшему упрочению миротворческих основ двусторонних отношений в контексте провозглашённых Организацией Объединённых Наций глобальных Целей устойчивого развития, стремление придать новые стимулы для взаимовыгодного партнёрства, носящего стратегический характер.

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О приверженности Туркменистана и Российской Федерации курсу на долгосрочное взаимодействие наглядно свидетельствует солидная нормативно-правовая база двусторонних отношений, насчитывающая свыше 100 межгосударственных и межправительственных договорённостей и более 70 межведомственных соглашений.

В прошлом году её пополнил крупный пакет документов, подписанных по итогам состоявшихся в октябре в Ашхабаде переговоров в верхах в рамках официального визита Президента Владимира Путина в нашу страну и призванных способствовать наращиванию взаимовыгодных связей по всему их спектру.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин подтвердили незыблемость туркмено-российского стратегического партнёрства, в этой связи отметив важность подписанного соответствующего Договора Туркменистаном и Российской Федерацией.

О многоплановости двустороннего взаимодействия говорят и такие подписанные тогда же в присутствии глав государств документы, как Соглашения между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области промышленности, сельского хозяйства, морского транспорта, спорта, туризма; Программа сотрудничества на 2018-2020 годы между Министерством культуры Туркменистана и Министерством культуры Российской Федерации; Соглашение между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Российской Федерации о сотрудничестве в сфере здравоохранения; Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области стандартизации и метрологии между Главной государственной службой «Türkmenstandartlary» (Туркменистан) и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Российская Федерация); Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством финансов и экономики Туркменистана и Министерством финансов Российской Федерации.

Что касается торгово-экономического партнёрства, то, как отмечалось, ныне имеются большие возможности для диверсификации и углубления продуктивных контактов, увеличения объёмов товарооборота и расширения его номенклатуры, стимулирования деловой и инвестиционной активности.

Здесь значимая роль отводится деятельности Межправительственной комиссии, Туркмено-Российского и Российско-Туркменского деловых советов, а также совместным бизнес-форумам. При этом констатировалась поступательная динамика, присущая установившемуся прямому взаимодействию между Туркменистаном и крупнейшими регионами и субъектами Российской Федерации, в числе которых – Республика Татарстан, Астраханская и Свердловская области, город Санкт-Петербург и др.

Свидетельством расширения таких прямых связей являются и подписанные в прошлом году Соглашение между Правительством Туркменистана и Администрацией Краснодарского края Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве; Соглашение между хякимликом города Мары (Туркменистан) и административным органом муниципального образования «Город Орёл» (Российская Федерация) об установлении побратимских отношений между городом Мары и городом Орёл.

На оптимальную реализацию потенциала экономического сотрудничества также направлена соответствующая межправительственная Программа, рассчитанная на 2017-2019 годы, – своеобразная «дорожная карта» на трёхлетний период, фактически охватывающая все направления туркмено-российского партнёрства в данной области, включая торговлю, промышленность, энергетику, сельское хозяйство, транспорт, высокие технологии, сферу услуг и т.д.

Широкие возможности для эффективного сложения усилий в самых разных отраслях, выработки новых, отвечающих современным реалиям, форм взаимодействия открывают развёрнутые в Туркменистане комплексные преобразовательные программы и претворяемые в жизнь крупные инфраструктурные проекты, ориентированные на индустриализацию национальной экономики, коренную модернизацию промышленного сектора, создание наукоёмких производств.

Всё это, включая благоприятный инвестиционный климат, обуславливает интерес зарубежных, и в том числе российских деловых кругов к перспективному туркменскому рынку, где уже многие годы эффективно работает ряд известных компаний РФ.

Приоритетным вектором сотрудничества является также сфера транспорта, в современных условиях выступающая одним из базовых сегментов мировой экономики. Как известно, исходя из своего выгодного географического и геополитического положения, Туркменистан инициирует и последовательно претворяет в жизнь масштабные проекты по формированию мультимодальных транзитно-транспортных коридоров регионального и континентального значения.

Важным шагом в этом направлении стал ввод в эксплуатацию нового Международного морского порта Туркменбаши. В данном аспекте перспективным видится использование портовой инфраструктуры двух стран на Каспийском море, включая паромную переправу между городами Туркменбаши и Астрахань.

Касаясь темы взаимодействия Туркменистана с Астраханской областью Российской Федерации, уместно отметить состоявшееся 18 мая этого года открытие новой современной школы, которая по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамедова была построена в селе Фунтово Приволжского района этой области силами Туркменистана.

Это событие стало еще одной замечательной страницей в истории развития традиционных туркмено-российских гуманитарных контактов, обогащения принципов добрососедства, неизменно присущих межгосударственным отношениям.

В ряду актуальных направлений двустороннего взаимодействия – энергетическая сфера – стратегическая для обоих государств, являющихся мировыми энергетическими державами и располагающих огромными запасами углеводородных ресурсов.

Определив первоочередными задачами развития отечественного ТЭК комплексную модернизацию, наращивание добывающих и перерабатывающих мощностей, диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей на мировые рынки, создание высокотехнологичных нефте- и газохимических производств, выпускающих готовую конкурентоспособную продукцию, подготовку высококвалифицированных специалистов, Туркменистан всегда открыт для взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнёрами.

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Дав в целом высокую оценку уровню и содержанию туркмено-российского диалога, стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня, подчеркнув приверженность Туркменистана и России конструктивному партнёрству в рамках ООН и других авторитетных международных организаций в целях обеспечения всеобщего мира, безопасности и благополучия.

Акцентировав внимание на теме сотрудничества на Каспии, Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Владимир Путин подчеркнули значение состоявшегося 12 августа в Актау V Саммита глав прикаспийских государств, важным итогом которого стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, что ознаменовало начало новой вехи в истории взаимоотношений прибрежных стран.

Была подтверждена приверженность обеих стран тесному взаимодействию на Каспийском море, основанному на принципах добрососедства, равноправия, взаимного уважения, учёта интересов всех прикаспийских государств. Туркменистан и Россия приветствуют и поддерживают подписание многосторонних соглашений по сотрудничеству на Каспии в торгово-экономической и транспортной сферах, по ряду других направлений.

В этой связи отмечалась необходимость эффективной имплементации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, для чего предусмотрено создание пятистороннего механизма политических консультаций под эгидой министерств иностранных дел. Как известно, в своём выступлении на Саммите глава Туркменистана предложил поручить внешнеполитическим ведомствам прикаспийских стран в ближайшее время рассмотреть вопросы практической реализации соответствующего положения. О результативности V Каспийского саммита свидетельствует также подписание ряда других значимых документов, среди которых – межправительственные Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической и транспортной сферах, инициированные туркменской стороной и призванные придать взаимодействию на Каспии качественно новый импульс и наполнение.

На достижение этих целей направлены и озвученные лидером нации предложения о проведении в 2019 году в Туркменистане первого Каспийского экономического форума, который должен стать постоянно действующей платформой для многостороннего диалога с участием членов Правительств, деловых и академических кругов, представителей международных организаций, о создании Каспийского транспортно-логистического центра, а также о подготовке Соглашений, касающихся научных исследований и поисково-спасательных работ на Каспии.

Затронув темы запланированного на сентябрь заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств, сопредседателями которого в нынешнем году являются Российская Федерация и Туркменистан, туркменский лидер подчеркнул, что наша страна примет на себя председательство в Содружестве в 2019 году и будет и далее содействовать развитию конструктивного многовекторного партнёрства на пространстве СНГ, отвечающего общим интересам.

Сотрудничество в рамках Содружества Независимых Государств было и остаётся одним из приоритетных направлений внешнеполитического курса Туркменистана, отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов. Являясь ассоциированным членом СНГ, наша нейтральная Отчизна вносит действенный вклад в развитие межгосударственного взаимодействия, располагающего внушительным потенциалом и возможностями в самых разных областях.

В рамках предстоящего председательства туркменская сторона намерена сделать всё необходимое для того, чтобы деятельность уставных органов и профильных структур Содружества в означенный период была эффективной и направленной на конкретные результаты. В этих целях Туркменистаном подготовлен проект соответствующей Концепции, опирающейся на положительный опыт председательства страны в СНГ в 2012 году.

В данном контексте примечательно, что в 2012 и 2016 годах туркменские города Мары и Дашогуз были провозглашены культурными столицами Содружества. Мероприятия, проведённые в этих городах в рамках делегированного им почётного статуса, стали весомым вкладом Туркменистана в развитие диалога культур на пространстве СНГ, обогащение традиционных гуманитарных связей, в дело сохранения для грядущих поколений и популяризации в мире бесценного историко-культурного наследия народов государств Содружества.

Регулярно участвуя в различных мероприятиях в рамках СНГ, наша страна также неоднократно принимала важные встречи и форумы Содружества, в том числе заседания Совета глав правительств и Совета глав государств.

При этом Туркменистан неизменно занимает инициативную позицию в вопросах сотрудничества, уделяя большое внимание реализации имеющегося многопланового потенциала для успешного сложения усилий на таких приоритетных направлениях, как торгово-экономическая сфера, транспортно-коммуникационный сектор, энергетика, гуманитарно-культурная область, а также экология, спорт, туризм и т.д. ///[TDH, 16 августа 2018]

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Недавно после нескольких раундов переговоров на высоком уровневозобновились поставки туркменского газа в Россию.

Нынешний объем поставок весьма невелик, и до заключения существенного соглашения могут состояться дополнительные переговоры. На данный момент очень небольшие объемы, проходящие через трубопроводную систему Центральная Азия-Центр, в основном предназначены для проверки операбельности трубопровода и выявление необходимости проведения ремонтных работ. Это обычная отраслевая практика, и в основном это делается тогда, когда ожидается, что после перерыва в несколько лет, по трубе будут прокачиваться большие объемы газа.

Газовые поставки, которые можно назвать тестовыми, начались 15 апреля 2019 года.

Туркменские СМИ отметили, что возобновление поставок газа произошло в рамках подписанного в 2003 году соглашения о закупке газа между Туркменистаном и Россией сроком на 25 лет.

В пресс-релизе “Газпрома” от 10 апреля 2003 года приводятся некоторые детали соглашения, хотя неясно, какие положения все еще имеют силу.

«Газпром» заключил долгосрочный контракт на закупку туркменского газа

10 апреля 2003 г., 15:56

Сегодня в Кремле Президент РФ Владимир Путин и Президент Республики Туркменистан Сапармурат Ниязов подписали долгосрочное Соглашение между Россией и Туркменистаном о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет. Уполномоченными организациями по реализации Соглашения определены ОАО «Газпром» и ГТК «Туркменнефтегаз».

В рамках Соглашения ООО «Газэкспорт» (100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром») и ГТК «Туркменнефтегаз» заключили долгосрочный контракт купли-продажи туркменского природного газа на период действия Соглашения.

В соответствии с Соглашением, туркменская сторона гарантирует поставку природного газа на границе Туркменистана. В свою очередь, российская сторона гарантирует закупку, транспортировку и оплату туркменского газа.

Согласно контракту, в 2004 году «Газэкспорт» закупит у «Туркменнефтегаза» 5–6 млрд куб. м газа. В 2005 году объем увеличится до 6–7 млрд куб. м, в 2006 — до 10 млрд куб. м, в 2007 — до 60–70 млрд куб. м, в 2008 — до 63–73 млрд куб. м газа. Начиная с 2009 года, ежегодный объем поставок туркменского газа в Россию составит от 70 до 80 млрд куб. м. С 01.01.2004 г. цена закупки составит 44 долл. США за 1 тыс. куб. м. газа.

Оплата поставок туркменского газа в 2004–2006 годах будет производиться из расчета 50% денежными средствами и 50% поставками оборудования для развития газовой промышленности Туркменистана. Порядок оплаты в последующие годы будет согласован сторонами дополнительно.

Соглашение и контракт вступят в силу с 1 января 2004 года, и будут действовать до 31 декабря 2028 года.

«Подписанные сегодня документы — это огромный прорыв в отношениях России и Туркменистана в газовой сфере. Таких полномасштабных соглашений в истории двух государств еще не было. Они на четверть века определяют будущее сотрудничество двух ведущих газовых держав», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

http://www.gazprom.ru/press/news/2003/april/article54360/

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Хотя в приведенном выше пресс-релизе “Газпрома” упоминается цена в 44 доллара США за тысячу кубометров, на самом деле тарифы и некоторые другие положения, включая объемы, обсуждались в конце каждого года на протяжении активной реализации этого соглашения с 2003 по 2016 год.

Например, цена в 2005 году составляла 65 долларов США за тысячу кубометров, и повысилась до 100 долларов США в 2006 году и до 150 долларов США – в 2007 году.

Также в течение основных периодов существовал посредник, который занимался транспортировкой газа от туркменской границы до покупателя, банковскими операциями и другими вопросами. На момент подписания соглашения в качестве посредника была создана специальная организация “РосУкрЭнерго”, зарегистрированная в Швейцарии.

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Одним словом, туркмено-российская модель партнерства является прочной и универсальной. Она также достаточна гибкая, чтобы удовлетворить российскую тенденцию привносить политические оттенки в экономические сделки и туркменскую приверженность принципу отделения бизнеса от политики./// nCa, 7 мая 2019

Продолжениеследует . . .