Центральноазиатские страны обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с наркотрафиком

Эльвира Кадырова

3 мая в Ташкенте состоялась 11-ая обзорная встреча сторон-участниц Меморандума о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками в Центральной Азии.

В работе заседания приняли участие следующие ключевые спикеры:

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров

Министр иностранных дел Таджикистана Сирожиддин Мухриддин

Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов

Заместитель министра иностранных дел Кыргызской Республики Азизбек Мадмаров

Заместитель министра внутренних дел Туркменистана Овездурды Хожаниязов

Генеральный секретарь Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) Владимир Норов

Юрий Федотов, Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности

Ашита Миттал, Региональный представитель УНП ООН

Исполнительный директор службы здравоохранения Организации Ага Хана по Развитию Махбат Бахромов

Меморандум о взаимопонимании по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками в Центральной Азии был подписан в Ташкенте в 1996 году – Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном. В 1998 году к документу присоединилась Россия, в 2001 году – Азербайджан.

В 2004 году в развитие положений Меморандума в Алма-Ате был создан Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ), который превратился в эффективную платформу по противодействию наркотрафику в регионе Центральной Азии.

Все участники Ташкентского заседание подтвердили приверженность своих государств и представляемых организаций выполнению взятых на себя международных обязательств по противодействию терроризму и незаконному обороту наркотиков.

Узбекистан видит три угрозы наркобезопасности в ЦА

Мероприятие открыл министр иностранных дел Узбекистана Камилов, который в своем выступлении подчеркнул, что «в современном глобальном мире ни одно государство не может в одиночку противостоять вызовам, связанным с незаконным оборотом наркотиков и наркотических веществ».

Глава узбекской дипломатии обозначил три негативные тенденции, которые вызывают озабоченность в Центральной Азии:

Во-первых, одним из основных источников наркоугрозы в Центральной Азии Камилов назвал ситуацию в Афганистане, на долю которого приходится более 90% мирового производства опия.

«Несмотря на предпринимаемые в государствах Центральной Азии меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, транснациональные наркогруппировки пытаются использовать территорию стран региона как канал наркотрафика по так называемому «Северному маршруту», – отметил он.

Глава МИД принимающей стороны призвал направить усилия региона на содействие прекращению афганского конфликта, запуску мирного процесса, скорейшему решению острых социально-экономических вопросов Афганистана, которые способствуют возрастанию наркоугрозы.

Во-вторых, незаконный оборот наркотиков сегодня является одним из основных источников финансовой подпитки экстремистских и террористических структур, криминальных группировок, а также одним из ключевых элементов их транснациональных взаимосвязей.

Узбекистан считает важным уделять приоритетное внимание просвещению и образованию молодежи, формированию антинаркогенной среды, воспитанию подрастающего поколения, совершенствованию социальных мер профилактики наркомании и радикализации.

В-третьих, глобальной проблемой становится появление и широкое распространение все новых видов синтетических наркотиков и психоактивных веществ.

«По оценкам экспертов, так называемые «дизайнерские» наркотики регулярно появляются на рынке, тогда как международная система контроля наркотиков постоянно сталкивается с трудностями, вызванными скоростью их появления и производства», – отметил Камилов, подчеркнув необходимость выработки правоохранительными органами стран ЦА новых подходов к организации практической и правовой работы по выявлению деятельности наркодельцов и привлечению их к уголовной ответственности.

ШОС готов на многосторонней основе содействовать борьбе с наркоугрозой в ЦА

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов ознакомил участников встречи с планами возглавляемой им организации по содействию Центральной Азии в борьбе с наркотической угрозой. Членами ШОС являются большинство стран ЦА.

«Международная проблема наркотиков приобретает глобальный характер, становится нашей общей ответственностью, которая должна реализовываться в контексте широкого многостороннего сотрудничества», – сказал Норов.

В прошлом году на Циндаоском саммите ШОС были утверждены Антинаркотическая стратегия государств-членов ШОС на 2018-2023 гг., Программа действий по ее реализации и Концепция ШОС по профилактике злоупотребления наркотическими средствами.

Рабочий план по реализации указанной Программы действий, будет вынесен на утверждение Совета глав государств-членов ШОС в июне этого года в Бишкеке.

На основе этих документов развертывается комплексное взаимодействие государств-членов Организации по усилению мер контроля над наркотиками и борьбе с наркопреступностью, а также проведению мероприятий по профилактике и лечению больных наркоманией.

Норов также сообщил о том, что во втором полугодие текущего года по инициативе Казахстана планируется проведение операции «Паутина», предусматривающей совместные меры борьбы с наркоугрозой.

ШОС также рассматривает возможность трехстороннего сотрудничества в формате ШОС, УНП ООН и АСЕАН, а также ШОС, УНП ООН и ОБСЕ в сферах безопасности и борьбы с наркотиками.

По данным ШОС, с 2013 по 2018 годы, государствами-членами ШОС было изъято 154 тонны героина, 307 тонн опиума, 1400 тонн марихуаны и 1580 тонн гашиша. При этом объемы изъятого героина и марихуаны выросли почти на одну треть, а опиума — практически в два раза.

Таджикистан пригласил всех на антитеррористическую Конференцию высокого уровня в Душанбе

Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин пригласил участников ташкентского заседания к участию в Конференции высокого уровня под названием “Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и организованную преступность”, которая состоится 16-17 мая 2019 года в городе Душанбе.

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По итогам 11-ой министерской встрече МоВ по региональному сотрудничеству в области контроля над наркотиками была принята Декларация по укреплению сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, профилактики злоупотребления наркотиками и психотропными веществами.

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Наркотический транзит, идущий через страны Центральной Азии из Афганистана, выступает одним из основных вызовов в плане безопасности для региона.

Сегодня, как утверждают данные различных организаций и ведомств, афганская земля является источником до 90% мирового валового производства наркотиков в мире.

Основной скачок в культивировании опиатов произошел после появления в Афганистане натовского контингента после событий 11 сентября 2001 года. И хотя, тогда возлагались надежды на то, что коалиционные силы положат конец нарко-бичу, случилось обратное.

Если при правлении Талибана в период с 1996 года по 2001 год площадь маковых посевов с 57 тысяч га сократилась до 7 тысяч га, то в последующие 16-17 лет площадь приблизилась к отметке в 328 тысяч га. Последняя цифра была приведена в отчете специального генерального инспектора США по вопросам восстановления Афганистана за август 2018 года. Причем этот же отчет опроверг заявления американских чиновников, о том, что опиумный мак возделывается в основном на территориях, подконтрольных талибам.

Такие механизмы, как укрепление границ, оперативный обмен информацией, наращивание технического/кадрового потенциала могут лишь сократить наркотрафик. Как гласит пословица, если не разбить голову змее, то нет пользы оттого, что разобьёшь ей хвост.

Для полного искоренения наркотической проблемы необходимы комплексные усилия по решению внутренних проблем, или точнее, обеспечение социально-экономического благополучия на национальных уровнях, дабы создать здоровую почву для развития общества и предотвратить радикализацию/маргинализацию социума. /// nCa, 6 мая 2019 г.