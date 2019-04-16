Возобновлены поставки туркменского газа в Россию

Новости и комментарий nCa

Туркменистан возобновил поставки природного газа в Россию после трехлетнего перерыва. Информация подтверждена нефтегазовым комплексом Туркменистана и российским гигантом “Газпром”.

«Сегодня, 15 апреля, с 12 часов дня возобновились поставки туркменского природного газа в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в Государственном концерне «Туркменгаз», – сообщила газета нефтегазового комплекса Туркменистана «Небит-Газ» 15 апреля 2019 года, со ссылкой на источники из государственного концерна “Туркменгаз”.

«Поставки идут», – сказал Reuters в тот же день пресс-секретарь “Газпрома” Сергей Куприянов.

Как сообщает «Небит-Газ», поставки возобновлены в рамках действующего межправительственного соглашения между Туркменистаном и Российской Федерацией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года, на основе которого стороны осуществляют соответствующую работу.

Никаких подробностей об объеме или цене сразу не поступало.

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Комментарий nCa – Тарик Саиди

Визит Председателя Правления ОАО “Газпром” Алексея Миллера в Туркменистан 27 апреля 2019 года стал свидетельством того, что стороны близки к достижению договоренности о возобновлении поставок газа.

В Туркменистане достаточно газа, и существует инфраструктура для перекачки до 90 млрд куб. м природного газа в Россию ежегодно для дальнейшей поставки энергоносителей потребителям в Европе, Турции или СНГ.

Поэтому для “Газпрома” имеет смысл возобновить импорт туркменского газа, если есть спрос на другом конце трубопроводной системы.

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А есть ли спрос? — Короткий ответ – Да.

Для получения подробного ответа, следует обратиться к статье, опубликованной Financial Times 3 декабря 2018 года. Вот полный текст статьи:

Европа увеличит импорт российского газа на 25% говорит Газпром

Настасия Астрашеуская

Европа нацелена импортировать на 25% больше российского трубопроводного газа с 2020 года, заявил “Газпром”.

Монополист страны на экспорт трубопроводного газа заявил, что спрос со стороны как существующих, так и новых покупателей указывают на то, что европейский спрос подскочит на четверть. Ожидается, что “Газпром” экспортирует рекордные объемы газа в этом году и в следующем, заявил в понедельник высокопоставленный чиновник компании, повторив прогнозы, сделанные в июне.

Рост спроса происходит даже несмотря на сохраняющуюся критику в ЕС по поводу зависимости региона от российского газа, и риторику по поводу поиска альтернативных источников газа.

«Мы уже получаем запросы на дополнительные объемы экспорта, начиная с 2020 года. Дополнительный спрос со стороны как традиционных, так и новых покупателей составляет около 50 млрд куб. м в год», – сказал на селекторном совещании заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

Между тем, экспорт “Газпрома” в Европу и Турцию в 2018 и 2019 годах, как ожидается, установит третий годовой рекорд подряд и превысит 200 млрд куб. м, что «очень близко к объему наших годовых контрактных объемов», – сказал он.

«Сегодня, в начале декабря, можно с высокой степенью уверенности сказать, что объем превысит 200 млрд куб. м [в 2018 году]», – сказал Медведев, повторив июньский прогноз компании. «Я считаю, что в 2019 году будет экспортировано более 200 млрд кубометров».

Переход на следующий уровень годовых контрактных объемов важен с учетом развития новых газотранспортных маршрутов компании, добавил он.

Компания строит два новых газопровода в Европу – Северный Поток-2 через Балтийское море и Турецкий Поток через Черное море — оба, как ожидается, будут запущены в конце 2019 года, чтобы помочь перенаправить поставки газа в Европу и Турцию от украинского транзита. Транзитный контракт “Газпрома” с Украиной также истекает в конце следующего года.

Экспорт газа “Газпрома” в Европу вырос на 6,7% в годовом исчислении до 185,4 млрд куб. м за первые девять месяцев года, согласно данным компании.

В прошлом году компания поставила 194.4 млрд. куб. м газа в Европу и Турцию.

https://www.ft.com/content/2d4e453e-f70b-11e8-af46-2022a0b02a6c

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По сути, возобновление поставок туркменского газа в Россию – это вопрос спроса и предложения.

Для туркменской стороны, возвращается традиционный партнер, а для “Газпрома” – решается вопрос о поиске дополнительных 50 млрд кубометров, необходимых для удовлетворения спроса в Европе в ближайшем будущем.

Однако, как и в природе мировых дел, есть и другие аспекты, хотя и в разной степени второстепенные.

Американская склонность к санкциям насильственно перестраивает геополитические тектонические плиты. Как только эти плиты займут свои новые положения, сформируется новый мировой порядок.

Американский истеблишмент готовит очередной раунд санкций против России, несомненно, призванный помешать России стать одним из ведущих игроков на мировом рынке СПГ. Точная форма и масштабы таких санкций, а также то, будут ли они служить намеченной цели, – это вопрос, на который можно будет ответить лишь в будущем.

На данный момент, известно, что Россия успешно усиливает свою долю рынка в Европе и Турции и одновременно ищет новые рынки. Благодаря различным сделкам в Центральной Азии Россия создала сеть поставщиков газа.

Китай является еще одной жертвой конфронтационного мышления и менталитета нулевой суммы Соединенных Штатов. Поэтому понятно, что Россия и Китай сближаются из-за общих проблем.

Существует также тот факт, что несмотря на привлекательность идеи Транскаспийского трубопровода, экономические аспекты данного проекта требуют более глубокого изучения, особенно реалистичного расчета сроков окупаемости этой 3500-километрового газовой трубы.

Ситуация в Афганистане также имеет значение.

Несколько раундов переговоров между США и “Талибаном” прошли без участия афганского правительства. В каждом раунде талибы остаются твердыми в своих основных требованиях и увеличивают давление, в то время как команда США во главе с Залмаем Халилзадом делает смелые заявления, но постепенно сдвигается в сторону.

Россия не только внимательно следит за развитием событий, но и пытается сыграть позитивную роль в установлении мира и стабильности в Афганистане. Одновременно Россия, видимо, пытается наладить партнерские отношения с Центральной Азией, чтобы избежать возникновения какого-либо вакуума в Афганистане.

Санкции в отношении Ирана и американское давление на мир с целью избежать любых сделок с Ираном создают свои собственные вибрации. Иран рассчитывает на поддержку своих соседей, в том числе России.

В целом возобновление поставок туркменского газа в Россию имеет смысл во многих отношениях.

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Туркмено-российское соглашение о закупке газа на 2003-2028 годы

В туркменских СМИ отмечается, что возобновление поставок газа состоялось на условиях подписанного в 2003 году соглашения о туркмено-российских газовых закупках сроком на 25 лет.

В пресс-релизе “Газпрома” от 10 апреля 2003 года приводятся некоторые детали соглашения, хотя неясно, какие положения все еще остаются в силе.

Вот текст пресс-релиза “Газпрома” от 10 апреля 2003 года:

«Газпром» заключил долгосрочный контракт на закупку туркменского газа

10 апреля 2003 г., 15:56

Сегодня в Кремле Президент РФ Владимир Путин и Президент Республики Туркменистан Сапармурат Ниязов подписали долгосрочное Соглашение между Россией и Туркменистаном о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет. Уполномоченными организациями по реализации Соглашения определены ОАО «Газпром» и ГТК «Туркменнефтегаз».

В рамках Соглашения ООО «Газэкспорт» (100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром») и ГТК «Туркменнефтегаз» заключили долгосрочный контракт купли-продажи туркменского природного газа на период действия Соглашения.

В соответствии с Соглашением, туркменская сторона гарантирует поставку природного газа на границе Туркменистана. В свою очередь, российская сторона гарантирует закупку, транспортировку и оплату туркменского газа.

Согласно контракту, в 2004 году «Газэкспорт» закупит у «Туркменнефтегаза» 5–6 млрд куб. м газа. В 2005 году объем увеличится до 6–7 млрд куб. м, в 2006 — до 10 млрд куб. м, в 2007 — до 60–70 млрд куб. м, в 2008 — до 63–73 млрд куб. м газа. Начиная с 2009 года, ежегодный объем поставок туркменского газа в Россию составит от 70 до 80 млрд куб. м. С 01.01.2004 г. цена закупки составит 44 долл. США за 1 тыс. куб. м. газа.

Оплата поставок туркменского газа в 2004–2006 годах будет производиться из расчета 50% денежными средствами и 50% поставками оборудования для развития газовой промышленности Туркменистана. Порядок оплаты в последующие годы будет согласован сторонами дополнительно.

Соглашение и контракт вступят в силу с 1 января 2004 года, и будут действовать до 31 декабря 2028 года.

«Подписанные сегодня документы — это огромный прорыв в отношениях России и Туркменистана в газовой сфере. Таких полномасштабных соглашений в истории двух государств еще не было. Они на четверть века определяют будущее сотрудничество двух ведущих газовых держав», — заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

http://www.gazprom.ru/press/news/2003/april/article54360/

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Хотя в приведенном выше пресс-релизе “Газпрома” упоминается цена в 44 доллара США за тысячу кубометров, на самом деле тарифы и некоторые другие положения, включая объемы, обсуждались в конце каждого года на протяжении активной реализации этого соглашения с 2003 по 2016 год.

Например, цена в 2005 году составляла 65 долларов США за тысячу кубометров, и повысилась до 100 долларов США в 2006 году и до 150 долларов США – в 2007 году.

Также в течение основных периодов существовал посредник, который занимался транспортировкой газа от туркменской границы до покупателя, банковскими операциями и другими вопросами. На момент подписания соглашения в качестве посредника была создана специальная организация “РосУкрЭнерго”, зарегистрированная в Швейцарии.

Неясно, будет ли на этот раз достигнута аналогичная договоренность. /// nCa, 16 апреля 2019 года