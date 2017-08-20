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Туркменистан: государственно-частное партнерство во имя защиты бездомных животных

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В Туркменистане открыт первый частный центр помощи бездомным животным «Umytlar Adasy» (Остров Надежды), сообщает информационно-новостной сайт Orient.tm информагентства «Медиа-Туркмен».

Организация, осуществлявшая ранее деятельность на волонтёрских началах, приобрела новый правовой статус с получением регистрационного сертификата от Министерства экономики и развития страны.

«Мы в ответе за тех, кого приручили» …Эти трогательные слова из повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» ежедневно воплощаются в реальность благодаря нелегкому, но вдохновляющему труду Татьяны Гальберг, руководителя и инициатора Центра «Остров надежды», ее семьи – супруга Николая, двух дочерей Ирины и Кати. Больше 100 бродячих собак и около 50 кошек обрели на даче у Татьяны приют и заботу.

Государственный комитет по охране окружающей среды и земельным ресурсам в ближайшее время выделит Центру земельный участок в пригороде Ашхабада под строительство вольеров и другой сопутствующей инфраструктуры.

Активно содействуют успешному продвижению деятельности Центра и другие государственные структуры. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана снабдило предприятие вакцинами, медикаментами первой необходимости, перевязочными средствам.

«Отозвалось и Министерство коммунального хозяйства, которое видит в «Острове надежды» партнерскую организацию, заявив о намерении оказывать ей техническую и консультативную шефскую помощь», говорится в сообщении.

Признание и поддержка со стороны государственных органов открывают перед Центром широкие возможности. В планах Центра открыть гостиницу для домашних питомцев на время отсутствия хозяев, создать тренировочную площадку для кинологический работы, собственные ветеринарный кабинет, наладить просветительскую работу среди населения.

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