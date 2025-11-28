Содействие развитию транспортных и транзитных коридоров в центре внимания национального тренинга ОБСЕ в Туркменистане

С 25 по 27 ноября 2025 года в Ашхабаде состоялся организованный ОБСЕ национальный тренинг по содействию развитию транспортных и транзитных коридоров путем разработки Стратегии и плана действий по комплексному управлению границами (КУГ) с особым акцентом на пункты пропуска через государственную границу (ППГ).

В курсе приняли участие сотрудники пограничной, таможенной и миграционных служб, правоохранительных органов, а также ветеринарных, фитосанитарных и санитарно-эпидемиологических служб Туркменистана.

С приветственными речами выступили исполняющий обязанности главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде, представитель Государственной пограничной службы Туркменистана и посол Федеративной Республики Германия.

В своем выступлении на открытии национального мероприятия Рюне Кастберг, исполняющий обязанности главы Центра ОБСЕ в Ашхабаде, сказал: «В условиях быстро меняющейся ситуации в мировой торговле обеспечение взаимосвязанности между экономиками стало крайне важным для государств-участников в плане глобального экономического роста, укрепления стабильности и безопасности».

«Мы стремимся содействовать обмену передовым опытом в области управления пограничными пунктами пропуска, содействия развитию транспортных и транзитных коридоров путем разработки комплексной стратегии и плана действий по управлению границами, что является основной темой этого трехдневного тренинга», – подчеркнул Кастберг.

«Мы должны быть бдительны в отношении передовых методов и тактик, которые используют нарушители для уклонения от наших мер по обеспечению безопасности границ или их обхода. Являясь защитниками на границе, сотрудники пограничной и таможенной служб играют важную роль в выявлении и предотвращении таких угроз», — добавил он.

Национальное мероприятие послужило платформой для оказания поддержки в реализации национальных приоритетов в области комплексного/скоординированного управления границами, а также оказания содействия национальным органам власти в дальнейшей разработке их стратегий и планов действий в области КУГ. Кроме того, в ходе учебного курса обсуждались вопросы эффективного и действенного внутриведомственного, межведомственного и международного сотрудничества и координации между всеми соответствующими заинтересованными сторонами. Обсуждения дополнялись практическими упражнениями, направленными на ознакомление участников с эффективной гармонизацией процедур пересечения границ, миграционных и таможенных процедур с учетом прав человека, с тем чтобы обеспечить свободное передвижение людей путем содействия открытости и безопасности границ и беспрепятственному перемещению транзитных грузов через границы.

В мероприятии приняли участие ведущие эксперты в данной области из Международного центра по развитию миграционной политики, финансируемой ЕС Программой содействия управлению границами в Центральной Азии (БОМКА 10) и Международной организации по миграции (МОМ). Международные эксперты поделились практическими примерами и опытом в разработке национальных стратегий и планов реализации КУГ.

Национальный тренинг был организован в рамках внебюджетного проекта Центра «Укрепление потенциала Государственной пограничной службы Туркменистана» при финансовой поддержке правительства Германии.///Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 27 ноября 2025 г.