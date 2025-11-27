В музеи Ашхабада и города Аркадаг переданы более 300 археологических артефактов

26 ноября церемонии передачи ценных археологических находок состоялись в Государственном музее Государственного культурного центра Туркменистана в Ашхабаде и в Историко-краеведческом музее города Аркадаг. Об этом сообщает Государственное информационное агентство TDH.

Мероприятия прошли в рамках реализации «Государственной программы на 2022–2028 годы по бережному сохранению объектов национального историко-культурного наследия, их охране и изучению, а также привлечению к ним туристов».

В течение весеннего и осеннего сезонов 2025 года специалисты Национального управления по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры, сотрудники государственных историко-культурных заповедников и Института истории и археологии Академии наук Туркменистана провели масштабные научные исследования, археологические раскопки и реставрационно-укрепительные работы на ряде памятников страны.

Работы велись, в частности, на Парыз-депе (Геоктепинский этрап Ахалского велаята), в мавзолее Мяне-баба, средневековой Джума-мечети крепости Древний Абиверд, Джума-мечети средневекового городища Дехистан, каравансарае «Kerwensaraý» (Дашогузский велаят), крепости Древний Амуль, каравансарае Даяхатын на ветви Амуль–Хорезм Великого Шёлкового пути, а также в каравансарае Акджагала (Марыйский велаят).

Сегодня музеям были переданы в дар более трёхсот археологических находок разных эпох — статуэтка коня, разнообразная глиняная посуда, металлические стремена, наконечники стрел, орудия труда и другие предметы, обнаруженные за последние годы на всемирно известных памятниках Старой Нисы, Алтын-депе, Намазга-депе, Йылгынлы-депе, Гара-депе, Парыз-депе и других древних городищах Ахалского велаята.

Особое внимание привлек отреставрированный туркменскими мастерами керамический сосуд эпохи энеолита, найденный на Парыз-депе. Этот артефакт является ярким свидетельством расцвета знаменитой «Анауской культуры» именно на этой территории. Напомним, что первые раскопки на холмах Анау в 1904 году дали миру ценнейшие сведения о высокоразвитой земледельческой культуре медно-каменного века.

Среди переданных экспонатов — и предметы античного периода. Примечательна серебряная драхма с изображением Александра Македонского, обнаруженная вблизи архитектурного памятника — моста «Pulhatyn» в Серахсском этрапе. По мнению специалистов, эта монета может пролить дополнительный свет на маршрут и некоторые эпизоды похода великого полководца.

Построенный в сельджукскую эпоху мост «Pulhatyn» когда-то имел огромное торгово-экономическое и военно-стратегическое значение и до сих пор считается одним из выдающихся образцов градостроительного искусства туркменских мастеров.

Участники церемоний подчёркивали, что открытия, сделанные на территории Туркменистана, имеют мировое значение для понимания истории человеческой цивилизации. Они позволяют международному сообществу объективно оценить исторический путь туркменского народа, его национальную и культурную самобытность, а также неоценимый вклад в мировой научный и культурный прогресс.

В настоящее время Национальным управлением запланированы работы по восстановлению и научному изучению десятков исторических объектов во всех велаятах страны. В Туркменистане успешно действуют несколько международных совместных археологических экспедиций.

Особый акцент делается на музеефикации архитектурных шедевров, внедрении современных цифровых технологий учёта артефактов, а также широком применении высокотехнологичных методов определения подлинности и возраста предметов, принятых в мировой практике XXI века. ///nCa, 27 ноября 2025 г.