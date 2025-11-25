Туркменистан вошел в состав Административно-бюджетного комитета Международного Бюро Выставок

25 ноября 2025 года в Париже состоялась 177-я сессия Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ). Туркменистан представил на мероприятии Посол во Франции, Представитель Туркменистана при МБВ М.Чарыев.



В рамках заседания Ассамблеи были рассмотрены и утверждены ключевые вопросы, включённые в официальную повестку дня, в частности: отчёты Комиссии по административным и бюджетным вопросам, Исполнительной комиссии, Комиссии по регламенту, Комиссии по информации и коммуникации, а также финальные доклады по итогам проведения Всемирной выставки EXPO-2025 в Осака (Япония) и Триеннале в Милане-2025. Также были представлены доклады о ходе подготовки предстоящих специализированных выставок 2027 года – в Белграде и Йокогаме.



В ходе выборов Туркменистан был переизбран членом Административно-бюджетного комитета МБВ на двухлетний срок – на период 2026–2027 годов. Это подтверждает доверие со стороны государств – участников МБВ и укрепляет институциональную роль Туркменистана в рамках организации.



На полях сессии состоялась рабочая встреча Посла Туркменистана с Генеральным секретарём МБВ Димитри Керкентзесом. Генеральный секретарь тепло поздравил Туркменистан с переизбранием в Административно-бюджетный комитет, выразил признательность руководству Туркменистана за внимание, уделяемое сотрудничеству с МБВ, а также отметил активное участие Туркменистана в деятельности организации.



Отдельно была подчёркнута успешная деятельность Национального павильона Туркменистана на EXPO-2025 в Осаке, который привлёк широкое внимание посетителей и стал одной из значимых площадок для презентации культурного, туристического и инвестиционного потенциала нашей страны.



Туркменистан намерен и далее развивать конструктивное взаимодействие с МБВ, вносить вклад в развитие международного выставочного движения и расширять партнерские связи в сфере культуры, экономики, инноваций и гуманитарного сотрудничества. ///nCa, 25 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана во Франции)