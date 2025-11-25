ПРООН поддерживает запуск программы по наращиванию потенциала в области цифрового государственного управления в Туркменистане

Ашхабад, 24 ноября 2025 года: Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) совместно с Министерством связи Туркменистана и Академией государственной службы при Президенте Туркменистана запустила комплексную программу по наращиванию потенциала, направленную на укрепление возможностей государственных служащих в области цифрового государственного управления.

В период с 18 по 21 ноября 2025 года международные эксперты из Академии электронного управления (Эстония) провели серию тренингов для местных специалистов в сфере цифровизации, IT-экспертов и преподавателей ведущих вузов Туркменистана. Обучение было направлено на развитие практических навыков, необходимых для работы и управления цифровыми системами в государственном секторе.

«Успешное внедрение ключевой цифровой инфраструктуры Туркменистана является важным этапом. В то же время по-прежнему существует необходимость расширять кадровый состав квалифицированных цифровых и IT-специалистов, что имеет ключевое значение для полного использования новых систем и дальнейшего продвижения цифровой трансформации государственного управления,» — отметила госпожа Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане. «Эта инициатива является частью более широких усилий ПРООН по поддержке текущей программы цифровой трансформации Туркменистана, и мы остаёмся полностью приверженными дальнейшему содействию укреплению цифровых компетенций в государственном секторе».

Новая программа подготовки охватит около 40 местных специалистов по цифровизации, IT-экспертов и преподавателей ведущих университетов страны, обеспечив их необходимыми знаниями и навыками для эффективного управления и использования систем цифрового государственного управления. Помимо удовлетворения текущих потребностей, инициатива поможет создать устойчивую систему непрерывного профессионального развития, укрепив роль Академии государственной службы как национального центра по обучению, повышению квалификации и переподготовке государственных служащих.

Программа также направлена на продвижение карьерного роста, основанного на заслугах, поддержку профессионального развития молодых специалистов, особенно женщин, а также их расширение возможностей для занятия руководящих должностей в системе государственного управления.

Меморандум о взаимопонимании (MoU) между Министерством связи Туркменистана и Академией электронного управления был подписан 13 ноября 2025 года, положив начало долгосрочному сотрудничеству в области цифровой трансформации государственного управления. В рамках этого партнёрства Туркменистан получит специализированную образовательную и консультационную поддержку для ускорения своих цифровых реформ. ///nCa, 25 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)