Новая фитоминеральная технология для здоровья кожи разработана туркменскими учеными

Государственная служба по интеллектуальной собственности Туркменистана зарегистрировала авторское право на биотехнологическую разработку: «Фитоминеральный лечебный гель на основе алунита, одуванчика (Taraxacum officinale) и розмарина (Rosmarinus officinalis)». Об этом сообщает портал «Туркменистан: Золотой Век».

Новый продукт стал результатом работы специалистов лаборатории биотехнологий Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана, А. Рахмановой и Д. Гадамова. Их исследование демонстрирует, как традиционные природные средства могут быть интегрированы в современные научные формулы для создания эффективных лечебных продуктов.

Трио целебных компонентов

Секрет эффективности геля кроется в его гармоничном сочетании трех основных компонентов,

1. Алунит — это природный минерал, который служит минеральным стабилизатором в составе геля. Он обладает выраженными антимикробными и вяжущими свойствами. Мягко подтягивает воспаленные участки кожи и регулирует водный баланс. Ключевая функция алунита — локальное восстановление кожи, а не маскировка симптомов, что обеспечивает прочную основу для исцеления.

2. Одуванчик (Taraxacum officinale) давно популярен в народной медицине и богат фитохимическими соединениями. В составе геля он работает на уменьшение покраснения и смягчение раздражения. Одуванчик стимулирует естественную регенерацию тканей, помогая коже восстанавливаться изнутри.

3. Розмарин (Rosmarinus officinalis) выступает в роли мощного натурального стимулятора и антиоксиданта. Его экстракты и эфирные фракции оказывают тонизирующее, антимикробное и общеукрепляющее действие.

Заведующая лабораторией биотехнологий Алтын Рахманова подчеркивает, что этот комплексный лечебный гель — это «не просто современное средство, а символ того, что природная медицина эффективна при правильном и научном подходе».

«Алунит обеспечивает основу, одуванчик придает мягкость, а розмарин – энергию. Вместе они создают гармоничную формулу, напоминающую, что кожа – живой орган, способный восстанавливаться при правильных условиях», — комментирует она.

Данная разработка является подтверждением практической реализации Стратегии развития сферы науки на 2024–2052 годы и Государственной программы по комплексному развитию биотехнологии на 2024–2028 годы. Ученые страны активно работают над внедрением научных достижений в национальную экономику, подтверждая, что инновации могут идти рука об руку с уважением к природному наследию. ///nCa, 25 ноября 2025 г.