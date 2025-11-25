News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Новая фитоминеральная технология для здоровья кожи разработана туркменскими учеными

Новая фитоминеральная технология для здоровья кожи разработана туркменскими учеными

By

Государственная служба по интеллектуальной собственности Туркменистана зарегистрировала авторское право на биотехнологическую разработку: «Фитоминеральный лечебный гель на основе алунита, одуванчика (Taraxacum officinale) и розмарина (Rosmarinus officinalis)». Об этом сообщает портал «Туркменистан: Золотой Век».

Новый продукт стал результатом работы специалистов лаборатории биотехнологий Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана, А. Рахмановой и Д. Гадамова. Их исследование демонстрирует, как традиционные природные средства могут быть интегрированы в современные научные формулы для создания эффективных лечебных продуктов.

Трио целебных компонентов

Секрет эффективности геля кроется в его гармоничном сочетании трех основных компонентов,

1. Алунит — это природный минерал, который служит минеральным стабилизатором в составе геля. Он обладает выраженными антимикробными и вяжущими свойствами. Мягко подтягивает воспаленные участки кожи и регулирует водный баланс. Ключевая функция алунита — локальное восстановление кожи, а не маскировка симптомов, что обеспечивает прочную основу для исцеления.

2. Одуванчик (Taraxacum officinale) давно популярен в народной медицине и богат фитохимическими соединениями. В составе геля он работает на уменьшение покраснения и смягчение раздражения. Одуванчик стимулирует естественную регенерацию тканей, помогая коже восстанавливаться изнутри.

3. Розмарин (Rosmarinus officinalis) выступает в роли мощного натурального стимулятора и антиоксиданта. Его экстракты и эфирные фракции оказывают тонизирующее, антимикробное и общеукрепляющее действие.

Заведующая лабораторией биотехнологий Алтын Рахманова подчеркивает, что этот комплексный лечебный гель — это «не просто современное средство, а символ того, что природная медицина эффективна при правильном и научном подходе».

«Алунит обеспечивает основу, одуванчик придает мягкость, а розмарин – энергию. Вместе они создают гармоничную формулу, напоминающую, что кожа – живой орган, способный восстанавливаться при правильных условиях», — комментирует она.

Данная разработка является подтверждением практической реализации Стратегии развития сферы науки на 2024–2052 годы и Государственной программы по комплексному развитию биотехнологии на 2024–2028 годы. Ученые страны активно работают над внедрением научных достижений в национальную экономику, подтверждая, что инновации могут идти рука об руку с уважением к природному наследию. ///nCa, 25 ноября 2025 г. 

Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan