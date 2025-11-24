ПРООН и Коллегия адвокатов Ашхабада провели круглый стол для обсуждения результатов совместных усилий по развитию юридической помощи

Ашхабад, 24 ноября 2025 года: Программа развития ООН (ПРООН) в Туркменистане совместно с Президиумом Коллегии адвокатов Ашхабада провели круглый стол, на котором были представлены результаты совместного проекта «Укрепление потенциала Коллегий адвокатов Туркменистана в области прав человека». В мероприятии, которое прошло 21 ноября 2025 г., приняли участие ключевые заинтересованные стороны, включая представителей Меджлиса Туркменистана, Министерства Адалат Туркменистана, судейского корпуса, правоохранительных органов и других государственных учреждений страны. Особо была отмечена роль Посольства Великобритании в Ашхабаде за софинансирование данного проекта.

Проект был направлен на повышение роли юристов в продвижении прав человека и обеспечении лучшего доступа к правосудию, уделяя особое внимание уязвимым группам, таким как женщины и лица с инвалидностью. Достижения проекта включают Дорожную карту по созданию Национальной профессиональной ассоциации адвокатов, современный веб-сайт Коллегии адвокатов, позволяющий гражданам по всему Туркменистану обращаться за юридической помощью, а также Анализ Уголовно-процессуального кодекса с рекомендациями по усилению гарантий права на защиту.

В своем вступительном слове Постоянный представитель ПРООН г-жа Нарине Саакян подчеркнула важность этих результатов как важный этап в продолжающихся усилиях по продвижению верховенства права и совершенствованию системы правовой помощи, которые являются инклюзивными и доступными для всех граждан, особенно для уязвимых групп населения.

Круглый стол предоставил ценную возможность для диалога и обмена знаниями между адвокатами, лицензированными юристами и представителями государственного сектора, заложив основу для дальнейшего сотрудничества в области защиты прав человека и приведения системы юридической помощи Туркменистана в соответствие с международными стандартами. ///nCa, 24 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)