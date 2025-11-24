Нейтралитет Туркменистана – динамичная гармония живого организма

Личное исследование того, привели ли три десятилетия эволюции нейтралитет Туркменистана к состоянию естественного равновесия

Тарик Саиди

Много лет назад, путешествуя недалеко от границ Ирана и Пакистана, я стал свидетелем того, что запомнилось мне до сих пор, — совершенной демонстрации гармонии в чистом виде. — Пастух-подросток пас свое небольшое стадо овец в сопровождении единственной козы. В тех краях издавна принято содержать по крайней мере одну козу среди овец, потому что козы бдительнее, лучше чувствуют опасность и благоприятные возможности.

Стадо мирно паслось, медленно двигаясь к шоссе — потенциально опасному месту назначения. Мальчик-пастух, шедший позади них, хотел повернуть стадо назад. Но он не кричал. Он не побежал. Он просто наклонно крутил своей маленькой палочкой, даже не палкой, а просто чем-то таким, чтобы молча общаться со своим стадом.

Коза, шедшая впереди, не могла его видеть. Угол обзора был неправильным. И все же коза что-то почувствовала – возможно, перемену в воздухе, возможно, ей что-то подсказывали инстинкты, сформированные бесчисленными днями, проведенными под одним и тем же солнцем с одним и тем же пастухом. Коза резко повернулась, посмотрела прямо на мальчика, прекрасно поняв его нежный сигнал и изменил курс. Все стадо без колебаний последовало за козой.

Это была гармония.

Не гармония слов или команд, а гармония понимания, настолько глубокого, что общение становится почти телепатическим. Гармония живой системы, где каждый элемент знает свою роль и инстинктивно реагирует на потребности целого.

Кузнец и его супруга

В другой раз я столкнулся с еще одним видом гармонии — гармонией, выкованной, в буквальном смысле, в огне. Кузнец-цыган и его жена вместе ковали ножи из листов железа. Их мастерская была примитивной, печь – грубо сконструированной, но то, что они там создали, было симфонией координации.

Кузнец сунул лезвие ножа в огонь, постоянно вращая его, чтобы оно равномерно раскалилось докрасна. Тем временем его жена точными, размеренными движениями обрабатывала поддувало в кузнечном горне — не слишком много воздуха, не слишком мало, ровно столько, сколько требовалось для поддержания идеальной температуры.

Когда металл нагрелся до нужной температуры, кузнец плоскогубцами вытащил нож из огня. Не говоря ни слова, его жена взяла огромный молоток и начала равномерно наносить удары по лезвию. Муж перемещал нож взад и вперед под ее молотком, располагая его так, чтобы каждый удар приходился именно туда, где требовалось для придания формы режущей кромке.

Не было ни обсуждения, ни подсчета, ни словесной координации. Просто два человека работали в идеальной молчаливой гармонии, каждый предугадывал движения другого, полностью доверяя друг другу. Молоток опускался с метрономической точностью. Нож двигался под ним с плавной грацией. Вместе они создали нечто острое, сильное и полезное.

Это тоже была гармония — не отсутствие силы, а сила, примененная в нужный момент, в идеальном сотрудничестве, с идеальным взаимопониманием.

Вопрос о Туркменистане

Эти воспоминания возвращаются ко мне сейчас, когда я размышляю над другим вопросом: достиг ли нейтралитет Туркменистана после тридцати лет непрерывной эволюции такого же состояния гармонии? Неужели этот живой организм — а именно таким стал нейтралитет в руках Туркменистана — достиг такого уровня, когда его внутренние и внешние отношения протекают с естественной непринужденностью пастуха и его стада, кузнеца и его жены?

Это смелый вопрос, возможно, даже самонадеянный. Гармония – это состояние, которое легче распознать, чем достичь, легче пережить, чем доказать. Тем не менее, по мере приближения 30-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана и Международной конференции, которая состоится 12 декабря 2025 года, появляются признаки, заслуживающие внимания.

LLDC3

В августе 2025 года Туркменистан принимал у себя в Авазе Третью конференцию Организации Объединенных Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, по итогам которой была принята Авазинская политическая декларация и официально одобрена Авазинская программа действий на 2024-2034 годы — важнейшая основа для ускорения устойчивого развития 32 стран мира, не имеющих выхода к морю.

Что поразило наблюдателей в ходе конференции по РСНВМ-3, так это не только ее успешные результаты, хотя и они были существенными. Авазинская декларация была названа “поворотным моментом” и “планом действий, а не просто словами”, при этом представители ООН отметили, что она дала гораздо более конкретные результаты, чем предыдущие конференции по РСНВМ. Что было не менее примечательно, так это то, насколько естественно Туркменистан взял на себя роль принимающей стороны и посредника.

Постоянный представитель Туркменистана при ООН прекрасно подметил это: “Проведение Конференции LLDC3 является не только важным политическим событием, но и отражает философию внешней политики Туркменистана: быть мостом, а не препятствием”.

Не было ощущения напряженности, не было ощущения, что Туркменистан выходит за рамки своих возможностей или играет неподходящую роль. Напротив, создавалось впечатление, что страна делает то, что естественно — обеспечивает нейтральное пространство, способствует диалогу, продвигает инициативы, которые служат общим интересам, а не узким национальным задачам.

Подобно мягкому жесту пастуха, который обращает стадо вспять, подход Туркменистана к РСНВМ-3 казался легким, поскольку соответствовал его фундаментальной природе. Результаты были значительными именно потому, что они не требовали применения силы или манипуляций — они были результатом подлинной координации между заинтересованными партнерами.

Расширяющийся круг друзей

Еще одним показателем гармонии является рост Группы друзей нейтралитета в интересах мира, безопасности и устойчивого развития. Созданная по инициативе Туркменистана для содействия диалогу о практическом применении принципов нейтралитета в предотвращении конфликтов и решении гуманитарных проблем, Группа первоначально объединяла чуть более 20 стран.

Сегодня это число выросло до 27 стран-членов, и продолжает расти. Недавно к Группе присоединился Таджикистан. Эти страны, как отмечает ООН, выражают свою «приверженность миру и безопасности» и желание «внести свой ценный вклад в развитие миссии Группы».

Это расширение было достигнуто не путем давления или убеждения. Страны присоединяются к платформе, потому что они видят в ней ценность, потому что они признают, что модель нейтралитета Туркменистана соответствует их собственным устремлениям и потребностям. Подобно железным опилкам, притягиваемым магнитом, страны стремятся к этому видению не потому, что они должны, а потому, что для них это имеет смысл.

Рост является органичным, устойчивым и рационализаторским — характеристики гармоничной системы, а не системы, выходящей за естественные пределы.

Геополитический баланс

Возможно, самым ярким признаком гармонии является то, как Туркменистан поддерживает свои отношения с крупнейшими державами — Россией, Китаем, Ираном, Соединенными Штатами, Европейским союзом, Турцией — без видимого напряжения, которое обычно влечет за собой такое балансирование.

Туркменистан продает природный газ Китаю, сотрудничает с Россией в области транзита и торговли, изучает возможности энергетического сотрудничества с Турцией и, возможно, с Европой в рамках проекта Транскаспийского трубопровода, поддерживает теплые отношения с Ираном, несмотря на возникающие время от времени сложности, и участвует в форумах с Соединенными Штатами и другими западными странами. Только с июня 2025 года Туркменистан активно взаимодействовал в рамках различных мероприятий с Ираном, Россией, Китаем, ЕС и Соединенными Штатами, демонстрируя то, что наблюдатели назвали “изощренным дипломатическим подходом, поскольку крупные державы конкурируют за влияние”.

Примечательно не то, что Туркменистан поддерживает эти отношения — многие страны прибегают к подобной многовекторной дипломатии. Примечательно то, насколько естественным это выглядит, насколько отсутствуют обычные дипломатические кризисы и вынужденный выбор, от которых страдают другие страны, оказавшиеся между конкурирующими державами.

Даже в то время, как постсоветское пространство претерпевает серьезные геополитические изменения, Туркменистан продолжает свой курс на “постоянный нейтралитет”, продавая свои ресурсы тому, кто их купит, избегая при этом какого-либо обязывающего альянса. Это не нейтральность изоляции или слабости, а нейтральность системы, которая обрела равновесие — как коза, которая инстинктивно знает, где должно пастись стадо, как жена кузнеца, которая точно знает, когда ударить молотом.

Баланс не требует постоянной перекалибровки или принятия тревожных решений. Это естественно, потому что Туркменистан воспринимает нейтралитет не как политику, которую нужно просчитывать, а как самобытность, которой нужно жить.

Внутренняя и внешняя гармония

Истинная гармония существует не только во внешних отношениях, но и в согласовании внутренних ценностей и внешних действий. Именно здесь нейтралитет Туркменистана демонстрирует, пожалуй, самое глубокое достижение страны.

Конституция страны провозглашает нейтралитет в качестве основополагающего принципа. Система образования страны учит нейтралитету как основной ценности. Культурная самобытность страны включает нейтралитет как часть того, что значит быть туркменом. Когда Туркменистан выступает на международной арене — оказывает ли он гуманитарную помощь Афганистану, принимает у себя Конференцию по РСНВМ, предлагает региональные центры по климатическим технологиям или содействует диалогу об общих ресурсах, — он не берет на себя роль, отдельную от его внутреннего характера. Страна выражает внешне то, чем она уже является внутренне.

Это гармония искренности. Мальчик-пастух не командовал стадом с помощью доминирования, которым он не обладал. Он работал с их природой, направляя, а не принуждая. Кузнец и его жена не пытались противостоять свойствам металла; они работали с огнем и силой, что позволило раскрыть потенциал клинка.

Аналогичным образом, нейтралитет Туркменистана – это не маска, которую надевают для международного показа. Это подлинное выражение того, как страна понимает себя и свою роль в мире.

Мудрость не имеет стремления к чему-либо

В даосской философии есть понятие „у вэй“ — его обычно переводят как „недеяние“ или „естественное действие“. Это вовсе не означает бездействие; речь о том, чтобы действовать в согласии с естественным ходом вещей, так что поступки совершаются без усилия — потому что они совпадают с тем, как миру самому хочется разворачиваться.

Когда я думаю о том, достиг ли нейтралитет Туркменистана гармонии, я вспоминают принцип «у -Вэй». Я думаю о том, кажется ли участие страны на международной арене вынужденным или естественным, напряженным или плавным.

Факты свидетельствуют о последнем. Конференция РСНВМ-3 добилась успеха не потому, что Туркменистан навязал свою повестку дня, а потому, что создал пространство для естественного сотрудничества. Группа друзей нейтралитета расширяется не за счет привлечения новых членов, а благодаря притягательной силе привлекательной идеи. Геополитические отношения Туркменистана укрепляются не благодаря изнурительной дипломатической гимнастике, а благодаря последовательному соблюдению принципиального нейтралитета, которому могут доверять все стороны.

В этом заключается мудрость отказа от стремления к чему-либо — достигать многого, принуждая к малому, оказывать значительное влияние, уважая границы, добиваться устойчивого успеха, работая в русле международных отношений, а не вопреки им.

Признаки налицо

Можем ли мы с уверенностью сказать, что нейтралитет Туркменистана привел к гармонии? Если мы требуем математического доказательства или абсолютной уверенности, то, скорее всего, нет. Но если мы ищем признаки, индикаторы, которые указывают на то, что живая система достигла стабильного, продуктивного, устойчиво функционирующего равновесия — да, эти признаки есть.

Успех Конференции РСНВМ-3, превзошедшей предыдущие конференции по конкретным результатам, свидетельствует о том, что ее организационная сила исходит от подлинного нейтралитета, а не от скрытых целей.

Устойчивый рост числа стран, добровольно присоединяющихся к Группе друзей нейтралитета, свидетельствует о привлекательной модели, а не о навязанных рамках.

Поддержание сбалансированных отношений со многими крупными державами без постоянных кризисов или вынужденного выбора предполагает дипломатический подход, который обрел свой естественный ритм.

Соответствие между внутренними ценностями и внешними действиями предполагает подлинность, а не эффективность.

Способность реагировать на новые вызовы — будь то искусственный интеллект, изменение климата, продовольственная безопасность или гуманитарные кризисы — без отказа от основных принципов предполагает наличие гибкой, но стабильной системы.

Это признаки гармонии: естественность, устойчивость, баланс, аутентичность и способность адаптироваться без потери согласованности.

Живой организм продолжает развиваться

Конечно, гармония – это не застой. Пастух и его стадо столкнутся с новыми вызовами. Кузнец и его жена будут ковать разные клинки. Нейтралитет Туркменистана столкнется с новыми испытаниями, поскольку мир продолжает свое бурное развитие.

Но то, что было создано за тридцать лет, — это фундамент – живой организм, который научился дышать, чувствовать, реагировать, сохранять равновесие, даже когда почва уходит у него из-под ног. Это не конец пути, но, возможно, достижение зрелости, переход от осознанных усилий к естественному самовыражению.

На декабрьской конференции, когда представители со всего мира соберутся в Ашхабаде, чтобы обсудить значение и потенциал нейтралитета в 21 веке, они будут наблюдать не просто политику, но живой пример того, как принципы и практика могут привести к гармонии.

Они увидят страну, которая добилась успеха в соблюдении нейтралитета — не через изоляцию, а через взаимодействие, не через слабость, а через принципиальную силу, не через жесткость, а через адаптивную устойчивость. Они увидят модель, которая после тридцати лет непрерывной эволюции достигла чего-то редкого в международных отношениях: такого образа жизни в мире, который кажется естественным, а не вынужденным, устойчивым, а не хрупким, гармоничным, а не противоречивым.

Ответ на вопрос получен

Итак, достиг ли нейтралитет Туркменистана гармонии?

Основываясь на фактических данных — успешном проведении крупных международных конференций, добровольном расширении партнерских отношений, сбалансированном поддержании сложных взаимоотношений, согласовании внутренних ценностей с внешними действиями, естественном, а не напряженном качестве международного взаимодействия, — я полагаю, что мы можем в значительной степени сказать “да”.

Подобно пастуху, который может легким жестом направить свое стадо, подобно кузнецу и его жене, которые куют металл в молчаливом согласии, Туркменистан достиг точки, когда его нейтралитет действует с чем-то похожим на природное изящество. Живой организм созрел. Баланс найден. Гармония реальна, хотя и не бывает совершенной и постоянно развивается.

Это то, чего можно достичь благодаря трем десятилетиям целеустремленности, последовательности и постоянному совершенствованию. Именно это и будет отмечаться на декабрьской конференции — не просто годовщина принятия политического решения, но достижение такого состояния, при котором нейтралитет и гармония стали почти синонимами, когда принципы и практика слились в нечто, что работает не с помощью силы, а в соответствии с более глубокими истинами о том, как нации могут мирно сосуществовать в этом сложном мире.

Пастуху не нужно было кричать. Кузнецу не нужно было ничего объяснять. И Туркменистану, возможно, больше не нужно доказывать свой нейтралитет — он просто живет своей жизнью, естественно и гармонично, день за днем, решение за решением, отношения за отношениями.

Это достижение тридцатилетней давности, и именно это делает предстоящую конференцию не просто памятной датой, но и демонстрацией того, как далеко может эволюционировать живой организм, если у него есть время, целеустремленность и подлинная цель. /// nCa, 24 ноября 2025 г.