Ашхабад празднует европейскую культуру и партнёрство

Ашхабад, 21 ноября 2025 года – Представительство Европейского Союза в Туркменистане, Посольство Франции в Туркменистане и Министерство культуры Туркменистана с гордостью отмечают Дни европейской культуры в Туркменистане, продолжая давнюю традицию, которая ежегодно осенью знакомит туркменскую аудиторию с европейским искусством и культурой.

Праздничные мероприятия начались 18 ноября концертом, на котором были исполнены произведения Мориса Равеля в Театре имени Махтумкули. Концерт был организован Посольством Франции в Туркменистане. Сегодня празднование продолжилось концертом, на котором прозвучали шедевры европейской классической музыки в исполнении польского виртуоза-пианиста Войцеха Валечека совместно с Государственным симфоническим оркестром Туркменистана под руководством Расула Клычёва.

Сегодняшний концерт состоял из двух частей: сольного выступления Войцеха Валечека и выступления с Государственным оркестром. В центре программы был Первый фортепианный концерт ми минор Фридерика Шопена, а также произведения Клода Дебюсси, Людвига ван Бетховена, Исаака Альбениса, Вольфганга Амадея Моцарта, Ференца Листа и Никколо Паганини. Каждое произведение продемонстрировало, насколько глубоко музыка способна тронуть человеческое сердце, объединяя поколения и культуры.

В своем приветственном слове Посол Европейского Союза в Туркменистане Беата Пекса подчеркнула: «Я убеждена, что культура всегда была мостом между народами. А музыка особенно – это универсальный язык, который объединяет нас и через глубокие эмоции помогает лучше понимать друг друга. Именно поэтому Европейский Союз неизменно привержен партнерству с Туркменистаном и гордится тем, что способствует нашему культурному обмену и сближению наших народов».

Министр культуры Туркменистана Атагельды Шамурадов отметил значимость мероприятия, заявив: «Проведение Дней культуры Европейского Союза в Туркменистане имеет большое значение. В последние годы это стало уважаемой традицией в нашей стране».

Помимо концерта, Войцех Валечек проведет творческие встречи с молодыми музыкантами Республиканской музыкальной школы и Туркменской национальной консерватории, делясь своим мастерством и вдохновляя новое поколение исполнителей.

Европейский Союз выражает искреннюю благодарность Министерству культуры Туркменистана, Посольству Франции в Туркменистане и всем партнёрам, благодаря которым эти культурные мероприятия стали возможными. Концерты подчеркнули не только общую любовь к европейской классической музыке, но и прочную дружбу и сотрудничество между Европейским Союзом и Туркменистаном. ///nCa, 22 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)