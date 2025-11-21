В Тбилиси прошла научная конференция, посвященная 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана

20 ноября 2025 года Посольство Туркменистана в Грузии совместно с Национальной академией наук Грузии провело научную конференцию, посвященную 30-летию постоянного Нейтралитета Туркменистана.

В мероприятии приняли участие туркменская делегация, представители Национальной академии наук, Творческого союза писателей Грузии, руководители высших учебных заведений, а также представители средств массвой информации.

На конференции выступили Посол Туркменистана Д.Сейитмаммедов, президент Национальной Академии Наук Грузии, академик Р.Метревели, профессор Тбилисского государственного университета И.Курдадзе, преподаватель кафедры финансов Международного университет гуманитарных наук и развития О.Алиева, кандидат физико-математических наук П.Мамрадзе, академик-секретарь В.Папава, профессор, заслуженный журналист Грузии Б.Начкебия, председатель Творческого союза писателей Грузии М. Гонашвили.

В своем выступлении Президент Национальной академии наук Грузии Р.Метревели подчеркнул, что последовательно реализуя внешнеполитический курс, основанный на принципах позитивного Нейтралитета и получивший широкую поддержку Сообщества Наций, Туркменистан вносит конкретный вклад в укрепление конструктивного международного сотрудничества во имя всеобщего благополучия и достижения Целей устойчивого развития.

Выступающие также подчеркнули значение международных инициатив и активную многогранную деятельность Туркменистана, стремящегося реализовать свой миротворческий и созидательный потенциал на благо всего человечества. Было особо подчеркнуто, что единогласное принятие в третий раз по инициативе Туркменистана и при поддержке мирового сообщества Резолюции о постоянном нейтралитете ещё раз наглядно демонстрирует успешно реализуемую политику позитивного Нейтралитета и приумножение международного авторитета Туркменистана.

В ходе конференции также было отмечено, что важным направлением туркмено-грузинских отношений остаётся сотрудничество в области культуры и образования. Поддержка культурных инициатив, проведение совместных мероприятий и укрепление гуманитарных связей значительно способствуют укреплению доверия и развитию устойчивого диалога между двумя странами.

Мероприятие завершилось концертом туркменских музыкантов и выставкой произведений декоративно-прикладного искусства и картин, что позволило гостям оценить богатство и разнообразие культурного наследия Туркменистана. ///nCa, 21 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)