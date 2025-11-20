Всемирный день ребёнка в Туркменистане: праздник инклюзии и поддержки детей с инвалидностью

22 ноября в Ашхабаде состоится яркое праздничное мероприятие, посвящённое Всемирному дню ребёнка под девизом «Нейтралитет и гуманизм: всесторонняя поддержка во имя инклюзивного будущего». Об этом сообщает Представительство ЮНИСЕФ в Туркменистане.

День продемонстрирует, какую многостороннюю помощь получают дети с инвалидностью в Туркменистане. Образование, здравоохранение, социальная защита, реабилитация, спорт и поддержка сообщества — каждая из этих сфер важна. Только в комплексе они создают общество, в котором каждый ребёнок чувствует себя нужным, принятым и счастливым.

Дата: 22 ноября 2025 года, с 09:00 до 12:00

Место: Теннисный комплекс Олимпийского городка (Ашхабад)

Вход свободный.

В программу мероприятия включены:

– Тематические зоны — возможность узнать, как работает межсекторальная поддержка детей с инвалидностью, и задать вопросы экспертам из сфер образования, здравоохранения, социальной защиты и реабилитации.

– Инклюзивные мастер-классы по теннису — дети с инвалидностью и без смогут играть вместе на одном корте.

– Яркая атмосфера праздника, где главные герои — дети и их улыбки.

На мероприятие приглашаются семьи, дети, специалисты, студенты, учителя, представители партнёрских организаций и все, кому важно строить инклюзивное и доброжелательное общество.///nCa, 20 ноября 2025 г.