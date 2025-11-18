В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная Всемирному дню элиминации рака шейки матки

17 ноября 2025 г., Ашхабад, Туркменистан — По случаю Всемирного дня элиминации рака шейки матки, провозглашенного Резолюцией 156 Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана (МЗ и МПТ) при содействии Представительства Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане, организовало научно-практическую конференцию.

Мероприятие собрало ведущих специалистов, представителей государственных структур, общественных организаций и Организации Объединенных Наций. Цель конференции — стимулировать и поддержать национальные усилия, направленные на ликвидацию рака шейки матки как серьезной проблемы общественного здравоохранения.

В ходе конференции были представлены результаты работы по профилактике и лечению заболевания. Участники обсудили вопросы первичной профилактики, подчеркнув исключительную роль вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) как главного и первого шага к ликвидации рака шейки матки. Также были рассмотрены темы, касающиеся перехода от цитологического скрининга к первичному скринингу на ВПЧ, а также маршрутизации, современных тенденций диагностики и лечения.

В продолжение дискуссий были представлены результаты патогистологических исследований, демонстрирующие прогресс в диагностическом процессе в стране, а также информация об информационно-коммуникационных кампаниях МЗ и МПТ по скринингу и вакцинации, направленных на повышение осведомленности населения.

Также в ходе конференции представители гражданского общества поделились личными историями об участии в скрининге и вакцинации, что подтвердило важность информированности и активного вовлечения граждан. В завершающей части мероприятия была особо отмечена значимость межсекторального взаимодействия и коммуникаций между министерствами, ведомствами и общественными организациями в расширении информации и знаний, необходимых для эффективной борьбы с раком шейки матки.

ЮНФПА обладает обширным глобальным опытом в сфере профилактики, ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний, включая рак шейки матки. Основываясь на более чем 30-летнем успешном сотрудничестве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, ЮНФПА остается приверженным оказанию экспертной и технической поддержки, чтобы обеспечить комплексный подход к здоровью женщин. ///nCa, 18 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)