Посол Туркменистана в Швейцарии и постоянный представитель страны при отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиев дал интервью европейским журналистам

В канун 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана, который отмечается в 2025 году — провозглашённом также Международным годом мира и доверия, — посол Туркменистана в Швейцарии и постоянный представитель страны при отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиев дал обстоятельное интервью европейским журналистам Марии Кузнецовой и Гийому де Сарду.

В беседе дипломат подробно рассказал о принципах, лежащих в основе внешней политики Ашхабада, и о том, как Туркменистан сочетает независимость с активным участием в международных делах.

«Принцип постоянного нейтралитета закреплён в Конституции Туркменистана и в национальном законе “О нейтралитете”. Мы не участвуем в военных блоках, не допускаем размещения иностранных баз на своей территории, но это вовсе не означает самоизоляцию. Наш нейтралитет — это форма мирного и конструктивного взаимодействия с миром», — подчеркнул Вепа Хаджиев.

По словам дипломата, за три десятилетия Туркменистан показал, что нейтралитет способен стать эффективной платформой для дипломатии доверия и устойчивого развития. Ашхабад активно выступает посредником в региональных диалогах, участвует в работе международных организаций и содействует укреплению стабильности в Евразии.

Туркменистан является участником таких структур, как Организация экономического сотрудничества (ОЭС), Содружество Независимых Государств (СНГ), Организация тюркских государств (ОТС) и других. При этом страна последовательно продвигает идеи мира, взаимопонимания и отказа от конфронтации.

«Экономический нейтралитет — это фактор устойчивости. Он делает нашу политику предсказуемой и открытой для взаимовыгодных партнёрств», — отметил Хаджиев.

Значительное внимание в интервью было уделено экономике и энергетике — ключевым направлениям туркменской внешней политики.

Туркменистан активно развивает международные транспортные и энергетические проекты, призванные укрепить взаимосвязанность Евразийского пространства. Одним из приоритетов остаётся реализация газопровода ТАПИ (Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия), который, по мнению Хаджиева, способен изменить энергетическую карту региона.

«Несмотря на сложную ситуацию в Афганистане, строительство афганского участка ТАПИ продолжается. Этот проект важен не только с энергетической, но и с социально-экономической точки зрения — он способствует развитию инфраструктуры и углублению регионального сотрудничества», — отметил посол.

Кроме того, Туркменистан продолжает курс на диверсификацию экспортных маршрутов. Китай остаётся стратегическим партнёром страны, однако Ашхабад активно рассматривает возможности расширения поставок газа в европейском направлении.

«Сотрудничество с Китаем имеет стратегический характер, но при этом мы стремимся к сбалансированной и многовекторной энергетической политике. Диверсификация — ключ к устойчивому развитию», — подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос о взаимодействии с интеграционными объединениями, такими как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Вепа Хаджиев отметил, что Туркменистан придерживается гибкого подхода:

«Мы активно сотрудничаем с государствами-членами ЕАЭС на двусторонней основе, а также участвуем в мероприятиях ШОС в качестве почётного гостя. Это позволяет нам обмениваться опытом, продвигать собственные инициативы и при этом сохранять независимость и нейтральный статус».

Значительное место в разговоре заняла тема рационального водопользования и адаптации к изменению климата.

Посол рассказал о национальных программах по модернизации ирригационных систем, внедрению водосберегающих технологий и сотрудничеству с международными организациями, включая ПРООН. Особое внимание уделяется использованию потенциала искусственного озера Алтын Асыр, крупнейшего водохозяйственного объекта региона.

«Мы рассматриваем воду как стратегический ресурс будущего. Рациональное водопользование — это не только экологический, но и политический вопрос, напрямую связанный с безопасностью и устойчивостью региона», — подчеркнул дипломат.

Завершая интервью, Вепа Хаджиев отметил, что 2025 год имеет для Туркменистана особое значение.

«Международный год мира и доверия, провозглашённый по инициативе Туркменистана, символизирует нашу неизменную приверженность диалогу, добрососедству и созидательному взаимодействию. Мы убеждены, что только через доверие можно обеспечить прочный мир и устойчивое развитие», — заявил дипломат.

Таким образом, интервью Вепы Хаджиева стало не просто дипломатическим комментарием, а развернутым манифестом туркменского нейтралитета — нейтралитета XXI века, основанного не на изоляции, а на открытости, партнёрстве и взаимном уважении. /// nCa, 14 ноября 2025 г. (кросс-пост из THP – первоначально опубликовано по адресу https://turkmenistaninfo.gov.tm/news/15465)