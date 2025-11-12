Президент АБР посетил Туркменистан и встретился с Президентом Сердаром Бердымухамедовым

В понедельник, 10-11 ноября 2025 года, Президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда совершил важный визит в Туркменистан, встретившись с Президентом Сердаром Бердымухамедовым в Президентском дворце в Ашхабаде. Целью визита стало укрепление партнёрства между сторонами в год празднования 25-летия их сотрудничества.

Президент АБР заявил, что его вдохновило амбициозное видение будущего Туркменистана, основанное на инновациях, устойчивости и новых возможностях. Он подчеркнул, что АБР гордится своим статусом надёжного партнёра в реализации этого видения.

Обсуждения между двумя лидерами были сосредоточены на сотрудничестве в рамках Стратегии партнёрства АБР со страной на 2024–2028 годы для Туркменистана, с особым вниманием к нескольким ключевым областям.

К числу этих приоритетов относятся укрепление региональной взаимосвязанности, поддержка развития частного сектора и повышение климатической устойчивости. Стороны договорились развивать сотрудничество в сфере сестринского образования и здравоохранения, а также в области модернизации железных дорог, энергетического сектора и развития частного предпринимательства.

Канда изложил планы по оказанию помощи в развитии системы здравоохранения и человеческого капитала Туркменистана, одновременно с модернизацией железных дорог и транспортных систем, которые должны соединить страну с новыми рынками, продвижением энергетического перехода и укреплением

институтов посредством цифровой трансформации и развития предпринимательства.

Визит состоялся в особенно значимое время, совпав с празднованием 30-летия нейтралитета Туркменистана, 34-й годовщиной его независимости и проведением Года мира и доверия.

В ходе официального ужина, который АБР провёл для членов правительства Туркменистана 10 ноября, Канда выразил глубокую признательность за гостеприимство, оказанное ему с момента прибытия утром того же дня, отметив, что он уже был глубоко впечатлён теплотой приёма. Он поблагодарил Президента Бердымухамедова и Национального лидера туркменского народа за их руководство и неизменное доверие к партнёрству, а также Заместителя Председателя Кабинета Министров по иностранным делам, Заместителя Председателя Кабинета Министров по финансам и экономике и Управляющего АБР от Туркменистана и Председателя Центрального банка Туркменистана за прочные институциональные отношения.

В своём выступлении Канда подчеркнул, что, в преддверии следующей четверти века и далее, АБР привержен расширению этих важных отношений, опираясь на общие ценности и стремление к созданию долгосрочных результатов для Туркменистана и его народа. Он выразил энтузиазм по поводу начала новой главы через инновации, общие амбиции и ощутимые результаты.

Одним из главных событий визита стало подписание кредитного соглашения на сумму 64,7 млн евро по Проекту повышения качества и потенциала сестринского дела. Это первая операция АБР в секторе здравоохранения Туркменистана. Проект профинансирует строительство нового современного сестринского колледжа в Ашхабаде и будет поддержан грантом в размере 2 млн долларов США от Японского фонда процветающей и устойчивой Азии и Тихого океана. Канда также посетил Ашхабадское училище медсестёр — основной объект реализации проекта, где встретился с преподавателями и студентами, работающими над укреплением кадрового потенциала здравоохранения Туркменистана.

Кроме того, Канда провёл переговоры с Председателем Центрального банка Тойлы Маликовым о текущем сотрудничестве и будущих возможностях расширенного взаимодействия. В ходе этих обсуждений он подчеркнул готовность АБР приступить к новым инвестициям в приоритетные области и определить возможности для более широкого вовлечения, включая дальнейшую поддержку развития частного сектора.

На протяжении всего своего визита Канда подчёркивал, что хотя стратегии важны, по-настоящему имеет значение дух партнёрства и общая цель, лежащие в основе работы, отметив, что этот дух силён как никогда. Он выразил убеждение, что, несмотря на достижения последних 25 лет, самая важная работа, которая по-настоящему изменит жизнь людей и сформирует более светлое будущее для партнёрства между АБР и Туркменистаном, ещё впереди.

Как известно, 17 мая этого года в Аркадаге был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана и Азиатским банком развития. Это открывает возможности для расширения партнёрства в сферах энергетики, водо- и энергосбережения, а также использования возобновляемых источников энергии в новом городе, построенном на основе концепции “умного города”. /// nCa, 12 ноября 2025 г.