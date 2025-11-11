Первый грузовой поезд по маршруту Россия-Иран преодолел 4000 км за 12 дней

8 ноября 2025 года в сфере евразийской торговли произошло важное событие: первый регулярный грузовой поезд из России прибыл в иранский сухой порт Априн, расположенный прямо на окраине Тегерана.

Это была не какая-то случайная логистика; весь маршрут стал результатом тщательно скоординированных усилий, направленных на укрепление связей между Москвой и Тегераном, особенно на фоне сохраняющейся глобальной напряженности и санкций.

Поезд отправили из Архангельской области, расположенной примерно в 900 километрах к северу от Москвы. Именно эта область является центром целлюлозно-бумажного производства. Состав перевез 62 сорокафутовых контейнера, груженых бумажной продукцией, целлюлозой и сопутствующими товарами. Они предназначались не только для рынков в Иране, но и для дальнейшего распространения в Ираке, что свидетельствует о том, что этот маршрут уже выходит за рамки границ.

Весь путь протяженностью более 4000 километров занял около 12 дней, он пролегал через Россию, Казахстан, Туркменистан и, наконец, привел в Иран через пограничный переход Инче Борун, а затем поезд преодолел последние 640 километров или около того по железной дороге до Априна.

Что делает этот маршрут особенно интересным, так это сам маршрут, являющийся частью восточной ветви Международного транспортного коридора Север-Юг, или сокращенно INSTC. По территории России поезд преодолел примерно 2500 километров пути от пункта отправления до границы с Казахстаном в районе Ганюшкино. Затем он проехал около 430 километров по Казахстану, минуя такие населенные пункты, как Атырау и Узень, а затем въехал в Туркменистан и проехал еще 470 километров через Берекет и Этрек до иранской границы в Инче Борун. Оказавшись в Иране, он следовал по существующей железнодорожной сети — частично электрифицированной — последние 640 километров через Горган, Гармсар и Тегеран, чтобы добраться до Априна.

На границах приходилось менять ширину колеи, поскольку Россия, Казахстан и Туркменистан используют более широкую колею 1520 мм, в то время как Иран придерживается стандартной 1435 мм, но все это является частью логистики, которая была согласована железнодорожными, таможенными службами и компаниями лицами в четырех странах.

Сервис не будет разовым; есть планы сделать перевозки по этому маршруту регулярным сообщением, начиная с отправления одного поезда каждые 10 дней и наращивая частоту по мере расширения торговли по линии Север-Юг. Это практический шаг к активизации экономического сотрудничества, особенно для России и Ирана, в поиске альтернативных путей, которые обходят традиционные маршруты, такие как Суэцкий канал.

Интересно, что отправка из России последовала за аналогичным шагом Китая, который отправил свой первый поезд в тот же порт Априн еще в мае 2025 года, подчеркнув, что страны БРИКС углубляют свою интеграцию через эти коридоры, даже если грузы до сих пор были в основном коммерческими товарами, такими как бумага, а не чем-то более стратегическим.

Железнодорожные перевозки по данному маршруту обладают огромным потенциалом для перемещения грузов не только между Россией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном, но и для целого ряда соседних стран, которые могли бы к нему подключиться. Во-первых, в рамках этих четырех направлений оптимизируется поток таких товаров, как энергоресурсы, сельскохозяйственная продукция и промышленные товары – например, российский лес и полезные ископаемые, поступающие на юг, или иранская нефтехимическая продукция и казахстанское зерно, поступающие на север.

Восточная ветка международного транспортного коридора Север-Юг значительно сокращает транзитное время и затраты по сравнению с морскими маршрутами, обладая потенциалом перевозить до 50 миллионов тонн грузов в год после полной оптимизации. /// nCa, 11 ноября 2025 г.