Посол Туркменистана в Румынии провёл встречу с руководством компании Chimcomplex

7 ноября 2025 года Посол Туркменистана в Румынии А.Аннаев встретился с Председателем правления румынской компании Chimcomplex, господином Штефаном Вуза.

В ходе беседы румынская сторона была проинформирована об основных направлениях развития нефтегазового и промышленного секторов Туркменистана, в частности о проводимой политике по диверсификации и модернизации отрасли, а также о шагах, предпринимаемых в целях обеспечения долгосрочной энергетической безопасности региона.

Также в ходе переговоров была отмечена важность участия румынской компании Chimcomplex в Международной конференции «Нефть и газ Туркменистана (OGT 2025)», прошедшей в Ашхабаде 22-24 октября 2025 года, которое имело важное значение для обсуждения актуальных вопросов развития нефтегазовой и химической промышленности, а также укрепления международного взаимодействия в данной сфере.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Туркменистаном и компанией Chimcomplex, в том числе в сфере переработки газа, химического производства и привлечения иностранных инвестиций в новые промышленные проекты. Господин Вуза в свою очередь представил краткую информацию о деятельности компании и выразил заинтересованность в развитии взаимовыгодных связей с Туркменистаном.

Также стороны согласились рассмотреть возможности практического взаимодействия, обмена опытом и привлечения инвестиций Chimcomplex в совместные проекты в области химической и энергетической промышленности.

В завершение встречи стороны подтвердили готовность продолжить диалог с целью выработки конкретных направлений сотрудничества и реализации взаимовыгодных инициатив. ///nCa, 7 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)