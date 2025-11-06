Экономические перспективы Центральной Азии 2025: комплексный обзор макроэкономических показателей и прогнозов

Примечание редактора: Данный отчет носит экспериментальный характер. Мы использовали данные МВФ, Всемирного банка, АБР, ЕБРР и ЕАБР и попытались определить средние экономические показатели.

Все эти финансовые учреждения используют собственные методологии из-за различий в своей специализации. Это приводит к тому, что экономические показатели оцениваются различными финансовыми учреждениями по-разному. Это создает некоторую путаницу для тех, кто не имеет специальной подготовки в области финансовых и экономических данных, но, например, необходимо сформировать свое мнение и принять решения на основе имеющихся данных.

Таким образом, данный отчёт является своего рода инструментом для людей, не имеющих прямого отношения к науке о данных, включая дипломатов, государственных служащих, аналитические центры, руководителей предприятий и т. д.

Отказ от ответственности: Несмотря на то, что были приняты все меры для сбора данных и сохранения их целостности при табулировании и визуализации, nCa или любое лицо, связанное с nCa, не несёт ответственности за любые недоразумения, осложнения или любые вопросы, возникающие при использовании данного отчёта. Ред.

Ключевые моменты

Исследования показывают, что усреднение экономических показателей, полученных от таких организаций, как МВФ, Всемирный банк, АБР, ЕБРР и ЕАБР, может обеспечить надёжную оценку для сравнения, хотя методологические различия могут вносить некоторые отклонения; это более применимо к основным показателям, таким как рост ВВП, чем к подробным отраслевым данным. Данные свидетельствуют о том, что такой подход реалистичен для краткосрочных прогнозов (до 5 лет), но долгосрочные прогнозы (10–15 лет) остаются ограниченными и неопределёнными из-за скудности данных. Вероятно, средние значения надежны для общих показателей, для которых источники совпадают, например, номинальный ВВП и реальный рост. Вопрос точности данных в странах с высоким уровнем ресурсов вызывает споры, но усреднение нескольких точек зрения позволяет получить сбалансированную картину, не отдавая предпочтение какой-либо одной стороне.

Возможность усреднения данных

Усреднение практично для макроэкономических показателей, основанных на единых стандартах, таких как Система национальных счетов (СНС), что позволяет получить надежные средние значения для оценки ВВП. Однако различия в корректировках на инфляцию или источниках данных могут повлиять на детализацию по секторам. Подробнее см. раздел исследования с таблицами и расчетными средними значениями на основе данных за 2025 год, опубликованных в октябре/сентябре.

Основные показатели: исторические данные и прогнозы

Исторические данные (2020–2024 гг.) основаны на оценках Всемирного банка и МВФ, данные за 2025 год отражают прогнозы на конец года, а за период до 2030 года — ограниченные прогнозы. Региональные итоговые показатели представляют собой сумму абсолютных значений (например, ВВП) и средневзвешенных (по ВВП или численности населения) показателей на душу населения. Численность населения (оценка 2025 г.): Казахстан — 20,6 млн чел., Кыргызстан — 6,8 млн чел., Таджикистан — 10,6 млн чел., Туркменистан — 7,5 млн чел., Узбекистан — 36,4 млн чел.; всего около 81,9 млн чел. Номинальный ВВП (млрд долл. США): региональный итог к 2025 году составит около 546 млрд., что выше показателя 2024 года, составившего около 483 млрд., за счёт роста в Казахстане и Узбекистане.

• Казахстан: 2025 г. ~300 млрд (данные МВФ на октябрь 2025 г. показывают ВВП на душу населения ~14 500 долларов США, что подразумевает общий ВВП ~300 млрд).

• Подробнее см. таблицы исследования. Реальный рост ВВП (%): региональный средний показатель 6,9% к 2025 году, что отражает высокий внутренний спрос, но риски, связанные с ценами на сырьевые товары.

Отраслевые показатели

Сельское хозяйство в среднем составляет ~15% регионального ВВП, промышленность (включая нефтегазовую отрасль) ~31%, расходы на здравоохранение/образование ~4–6%. Нефть/газ остаются ключевыми для Казахстана/Туркменистана (~20–30% ВВП). Источники информации см. в МВФ WEO, данных Всемирного банка или в прогнозах АБР.

Комплексный обзор экономических показателей стран Центральной Азии

В этом обзоре рассматриваются экономические показатели Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, полученные от МВФ, Всемирного банка, АБР, ЕБРР и ЕАБР. В нём рассматриваются методологические отклонения, надёжность усреднения и подробные таблицы основных и отраслевых показателей. Исторические данные охватывают период с 2020 по 2024 год, при этом 2025 год является прогнозом текущего года (по состоянию на ноябрь 2025 года), а прогнозы до 2030 года, где они доступны; более долгосрочные (до 2040 года) основаны на экстраполяции ввиду ограниченности институциональных данных. Все данные в долларах США, если не указано иное; средние значения представляют собой простые средние значения имеющихся данных, а региональные итоги суммируются (абсолютные значения) или усредняются (ставки, взвешенные по ВВП/населению, где это применимо).

Методологические различия между институтами

МВФ уделяет первостепенное внимание денежно-кредитной стабильности, используя данные «Перспектив развития мировой экономики» (ПРМЭ), включая фискальные и платежные данные. Всемирный банк делает акцент на развитии, используя обследования для оценки показателей устойчивости. АБР фокусируется на региональной торговле/инфраструктуре. ЕБРР оценивает реформы в странах с переходной экономикой. ЕАБР уделяет особое внимание евразийской интеграции. Различия в базовых годах (например, 2017 для ППС) или источниках влияют на сопоставимость, но основные показатели согласуются в рамках СНС. Усреднение возможно для пересекающихся показателей, таких как темпы роста, но менее эффективно для секторов.

Надежность средних показателей

Усреднение снижает смещение. Оно реалистично для краткосрочных периодов, когда прогнозы сходятся, но долгосрочные данные скудны (МВФ до 2030 года, другие — до 2027 года), что снижает надежность за пределами этого периода. Средние показатели имеют одинаковый вес; региональные показатели способствуют получению целостного представления.

Основные макроэкономические показатели

В таблицах данные и средние значения представлены параллельно, обновленные по данным за 2025 год. Исторические данные – от Всемирного банка; прогнозы объединяют данные МВФ, ЕБРР и т. д. Региональные итоги: суммы ВВП, взвешенные по численности населения, на душу населения.

Таблица 1: Номинальный ВВП (млрд долларов США) – Исторические данные и прогнозы

Страна / Год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2030 Казахстан 171 197 225 262 288 300 ~310 ~325-370 Кыргызстан 8 9 11 13 15 20 ~21 ~22-28 Таджикистан 8 9 11 12 14 17 ~18 ~19-24 Туркменистан 46 54 68 60 64 72 ~75 ~80-95 Узбекистан 60 70 80 91 115 137 ~145 ~150-200 Региональный Итог 293 339 395 438 483 546 ~560 ~580-650

Примечания: В расчетах на 2025 год и более используются уточненные данные о росте к 2024 году; региональные показатели отражают обобщенные средние значения. ЕАБР предполагает, что к 2030 году в рамках интеграционных сценариев объем инвестиций составит около 650 млрд долл.

ш9Таблица 2. Рост Реального ВВП (%) – Прогнозы и Средние Значения

Страна МВФ (Окт. 2025) АБР (Сен. 2025) ЕБРР (2025) ЕАБР (2025) Всемирный Банк (Окт. 2025) Среднее (2025) Среднее (2026) Казахстан 5.9 5.3 5.7 5.5 5.5 5.6 4.4 Кыргызстан 8.0 8.3 9.0 8.7 6.8 8.2 7.4 Таджикистан 7.5 — 7.5 8.4 7.6 7.8 5.2 Туркменистан 2.3 6.3 6.3 — — 6.3 (без МВФ) 4.5 Узбекистан 6.8 — 6.7 — 6.2 6.6 6.0 Центральная Азия — 5.5 6.1 — 5.9 6.9 —

Среднее историческое значение (2020-2024 гг.): по региону ~5%; Казахстан ~4,5%, Кыргызстан ~7%, Таджикистан ~7,5%, Туркменистан ~6%, Узбекистан ~6%.

Таблица 3:ВВП на душу населения (долл.США) – прогнозы

Страна 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030

(усредненное значение) Казахстан 9,100 10,400 11,500 13,100 14,000 14,500 15,200-18,000 Кыргызстан 1,200 1,300 1,700 2,000 2,200 2,940 3,000-4,100 Таджикистан 860 920 1,100 1,200 1,340 1,600 1,700-2,300 Туркменистан 7,600 8,800 11,000 9,600 8,550 9,600 10,000-12,000 Узбекистан 1,700 2,000 2,200 2,500 3,160 3,770 4,000-5,500 Центральная Азия — — — — — ~6,670 —

Таблица 4: ВВП на Душу Населения по ППС (Международные Доллары) – Оценки

Страна 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030

(est. avg.) Казахстан 26,000 28,000 30,000 32,000 34,000 36,000 38,000-45,000 Кыргызстан 5,000 5,500 6,000 7,000 8,000 9,500 10,500-13,500 Таджикистан 3,500 3,800 4,200 4,500 4,800 5,300 5,800-7,500 Туркменистан 15,000 17,000 19,000 20,000 21,000 22,000 23,000-28,000 Узбекистан 7,000 7,500 8,000 9,000 9,500 11,000 12,000-15,000 Центральная Азия — — — — — ~16,800 —

Таблица 5: Разбивка по секторам – Сельское хозяйство (% от ВВП, 2020-2024 среднее.)

Страна Добавленная стоимость (% от ВВП) Казахстан 5% Кыргызстан 12% Таджикистан 23% Туркменистан 10% Узбекистан 25% Центральная Азия 15%

Таблица 6: Разбивка по секторам – Промышленность (% от ВВП, 2020-2024 среднее.)

Страна Добавленная стоимость (% от ВВП) Казахстан 30% Кыргызстан 25% Таджикистан 34% Туркменистан 40% Узбекистан 30% Центральная Азия 31%

Примечание: Включены нефть/газ и горнодобывающую промышленность. На долю нефти/газа приходится ~20% ВВП Казахстана и ~30% – Туркменистана. На долю ИКТ приходится ~3% регионального ВВП.

Таблица 7: Разбивка по секторам – Услуги (% от ВВП, 2020-2024 среднее.)

Страна Добавленная стоимость (% от ВВП) Казахстан 60% Кыргызстан 55% Таджикистан 45% Туркменистан 45% Узбекистан 40% Центральная Азия 49%

Таблица 8: Расходование на сектор здравоохранения (% от ВВП, 2020-2024 среднее.)

Страна (% от ВВП) Казахстан 3.5% Кыргызстан 5.0% Таджикистан 7.6% Туркменистан 5.4% Узбекистан 6.0% Центральная Азия 5.5%

Таблица 9: Расходование на сектор образования (% от ВВП, 2020-2024 среднее.)

Страна (% от ВВП) Казахстан 4% Кыргызстан 6% Таджикистан 5% Туркменистан 3% Узбекистан 5% Центральная Азия 4.6%

Дополнительное примечание: Расходы на социальное обеспечение в среднем по региону составляют ~12%, хотя данные по-прежнему скудны.

Долгосрочные прогнозы

Прогнозы до 2035/2040 годов ограничены; МВФ – до 2030 года, ЕАБР предполагает, что региональный ВВП составит ~650 млрд долларов к 2030 году, потенциально более 1 трлн долларов к 2040 году при оптимистичной интеграции. АБР/Всемирный банк прогнозируют рост на 4-5% в годовом исчислении. Риски: сырьевые товары, геополитика, влияние климата на сельское хозяйство. В этом обзоре для полноты представлены все детали. /// nCa, 6 ноября 2025 г.

