Постоянный координатор ООН встретился с предпринимателями в Мары для укрепления сотрудничества в области устойчивого развития

Мары, Туркменистан — Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко провёл встречу с предпринимателями Марыйского велаята в рамках Меморандума о взаимопонимании между Организацией Объединённых Наций и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана (СППТ).

Во встрече приняли участие представители предприятий «Täze Ay» (пищевой промышленности) и «Gerçek» (производитель обуви частного сектора). Стороны обсудили пути продвижения устойчивых деловых практик, стимулирования инноваций и поддержки местного экономического роста.

Участники рассмотрели вклад частного сектора в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), уделив особое внимание роли местного бизнеса в продвижении инклюзивного и экологически ориентированного развития. Также была подчеркнута важность повышения социальной ответственности и приоритетного отношения к благополучию сотрудников компаний.

Господин Шлапаченко отметил значимость продолжающегося сотрудничества между ООН и коммерческим сектором Туркменистана для стимулирования инноваций, создания рабочих мест и продвижения устойчивого прогресса в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

///ООН Туркменистан, 25 октября 2025 г.