Фурор Дней Экономики Туркменистана во Франкфурте

Во Франкфурте-на-Майне (Федеративная Республика Германия) с успехом прошли Дни экономики Туркменистана, ставшие значимой площадкой для укрепления торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Туркменистаном, Германией и другими странами Европейского пространства.

Форум был организован Торгово-промышленной палатой Туркменистана и TMT Consulting Group при поддержке Консульства Туркменистана во Франкфурте-на-Майне и Восточного комитета германской экономики.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур и частного сектора Туркменистана, 43 представителя государственных ведомств и 63 представителей бизнеса. С зарубежной стороны форум собрал 126 участников – руководителей и представителей компаний, банков, ассоциаций и промышленных объединений Германии и других европейских стран.

В целом форум объединил более 70 ведущих немецких компаний и 55 туркменскую организацию, представляющих широкий спектр отраслей – от энергетики, промышленности и сельского хозяйства до транспорта, строительства, финансов и фармацевтики.

Среди немецких участников – Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, BOMAG GmbH, CLAAS GmbH, John Deere International GmbH, BASF-Intertrade, Wirtgen Group и другие крупные предприятия. Активное участие приняли также отраслевые объединения и институты – Немецкий агропромышленный альянс, Germany Trade & Invest (GTAI) и Агентство экономического развития Франкфурта.

Со стороны Туркменистана были представлены профильные министерства и ведомства, курирующие ключевые сферы национальной экономики – финансы и банковскую систему, сельское хозяйство, текстильную промышленность, здравоохранение и фармацевтику, топливно-энергетический комплекс, строительство, транспорт и связь.

Официальное открытие форума прошло с участием Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Нокергулы Атагулыева и Исполнительного директора Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса.

В рамках программы состоялись пленарное заседание и четыре панельные сессии, прошли 86 встреч формата B2B и 38 встреч формата B2G, по итогам которых было подписано 12 двусторонних меморандумов и рамочных соглашений.

Участники форума также посетили ряд ведущих промышленных и финансовых объектов Германии, включая центральные офисы компаний BASF и Wirtgen Group, а также приняли участие в круглом столе в AKA-Ausfuhrkreditgesellschaft GmbH.

Генеральными спонсорами мероприятия выступили туркменская строительная компания «Ojar Aziya» и международный производитель агропромышленной техники John Deere, чьё участие подчеркнуло высокий статус и представительский уровень форума.

Проведение Дней экономики Туркменистана во Франкфурте-на-Майне стало очередным шагом на пути к укреплению взаимовыгодных связей, продвижению устойчивого партнёрства и подтверждению открытости Туркменистана к конструктивному взаимодействию с европейскими странами. ///nCa, 4 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с TMT Consulting)