Четвёртая сессия CIET 2025: Внедрение инноваций и подготовка молодых специалистов для отраслей экономики Туркменистана

Заключительная четвертая сессия Международной конференции и выставки CIET 2025 в Авазе была посвящена теме «Внедрение современных инновационных технологий в строительной, промышленной, химической и энергетической отраслях и подготовка квалифицированных молодых специалистов». Участники обсудили стратегические подходы к цифровизации, «зелёным» технологиям и интеграции образования с производством. Спикеры — представители министерств и ведущих вузов — поделились проектами по энергоэффективности, цифровым решениям и научным разработкам, подчёркивая роль молодёжи в устойчивом развитии.

Энергетика: от комбинированных циклов к возобновляемым источникам

Сердар Сапаров, заместитель министра энергетики Туркменистана, обозначил приоритеты: внедрение инноваций для эффективного и экологичного производства электроэнергии. Ключевой акцент — на электростанциях комбинированного цикла, где отходящие газы используются для дополнительной генерации на паротурбинных установках без расхода природного газа. Это снижает выбросы, экономит ресурсы и создаёт рабочие места.

В настоящее время на Каспийском море реализуется проект станции мощностью 1574 МВт, который увеличит мощность энергосистемы, улучшит внутреннее снабжение и расширит экспорт в страны Кавказа и Турцию.

Сапаров отметил связь инноваций с кадровой подготовкой. Подписан Меморандум с GIZ (Германское общество по международному сотрудничеству) по ВИЭ в рамках регионального проекта «Возобновляемые источники энергии в Центральной Азии». Европейский союз вручил Государственному энергетическому институту Туркменистана (ГЭИТ) «Зелёные сертификаты» за энергоэффективность и интеграцию ВИЭ. На территории ГЭИТ построены объекты с экологичными технологиями: солнечные панели на общежитии, ветряная и солнечная станции, превратившие вуз в демонстрационную площадку устойчивой энергетики.

Строительство и архитектура: цифровые двойники и VR-технологии

Батыр Мамедов, ректор Туркменского государственного института архитектуры и строительства (ТГАСУ), представил интеграцию ИТ в образование. Институт объединяет архитектуру, строительство, ИТ, кибербезопасность, материаловедение и проектирование. Планируются запуски новых программ Дизайнер умного дома и Виртуальный проектировщик, основанные на IoT, ИИ, цифровых двойниках и VR/AR-практикумах для подготовки кадров «умных зданий» и «зелёных» производств.

Студенты работают с данными инновационного города Аркадаг: разрабатывают решения для «умных зданий», телеметрии, диспетчеризации и предиктивной аналитики. VR/AR используются для моделирования площадок, сценариев безопасности и нештатных ситуаций, ускоряя обучение без рисков.

Под руководством преподавателей студенты создают беспилотные платформы с манипуляторами (мехатроника, компьютерное зрение, SLAM-навигация), 3D-принтеры и лазерные гравёры — от CAD-проектирования до пилотной эксплуатации.

Для международного сотрудничества предложены форматы:

Industry Sandbox — формат, ориентированный на быструю апробацию и пилотирование цифровых решений, включая цифровые двойники, системы мониторинга и аналитические платформы для строительных, энергетических и промышленных объектов.

— формат, ориентированный на быструю апробацию и пилотирование цифровых решений, включая цифровые двойники, системы мониторинга и аналитические платформы для строительных, энергетических и промышленных объектов. Skills Upgrade 6+6 — шесть недель интенсивного обучения по направлениям аналитика данных, AI/ML, кибербезопасность, стандартизация и цифровые экосистемы, и шесть недель производственных стажировок на площадках предприятий-партнёров.

Треки сотрудничества (Light/Standard/Strategic) — трёхуровневая система партнёрских взаимодействий, охватывающая широкий спектр форматов: от гостевых лекций, академических обменов и экспертных семинаров (уровень Light) до создания совместных исследовательских лабораторий, инжиниринговых центров и программ двойных дипломов (уровень Strategic).

Энергетическое образование: исследования и патенты

Сердар Назаров, ректор Государственного энергетического института Туркменистана (ГЭИТ, основан в 1997 г., новый комплекс открыт в 2010 г.), подчеркнул подготовку специалистов по 29 специальностям (19 специалитетов, 10 бакалавриатов) на 6 факультетах и 19 кафедрах. В составе вуза работают Научно-производственный центр «Возобновляемые источники энергии», Центр «Энергосберегающие технологии», IT-Light, факультет повышения квалификации и языковой центр. В ближайшие годы планируется рост числа студентов и специальностей.

Институт готовит кадры в электро- и теплоэнергетике, машиностроении, экономике, электронике, связи и информационной безопасности. Профессора и специалисты НПЦ «ВИЭ» исследуют запасы возобновляемых источников, использование энергии для удалённых районов, производство водорода, микроводорослей из дренажных вод. Разработаны проекты солнечных станций для отдалённых посёлков. Студенты и молодые преподаватели получили 50 авторских свидетельств на ПО, некоторые внедрены в производство.

Нефтегаз: инновации и водородная энергетика

Байраммырат Атаманов, ректор Международного университета нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева (7 факультетов, 32 кафедры, 10 направлений; >6000 студентов, >500 преподавателей), рассказал о внедрении разработок. Гидравлическое устройство для выдавливания воздуха из бурильных труб и пневматическая водоструйная промывочная установка успешно испытаны на газовом месторождении Галкыныш.

Ведётся НИОКР по ускоренному определению сульфат-ионов на Бахерденском цементном заводе. Разработаны термостойкие цементные растворы и кварцевая мука на отечественном сырье.

В лаборатории Центра водородной энергетики университета комплектована лабораторная установка для проведения научно-исследовательских работ по получению водородного топлива из воды методом электролиза. Учеными и специалистами университета, впервые разработана плазмохимическая установка для конверсии природного газа в водород и технический углерод.

Телекоммуникации и ИТ: цифровизация отраслей

Нурнепес Кулиев, ректор Института телекоммуникаций и информационных технологий Туркменистана описал исследования в ИКТ и компьютерных технологиях. Некоторые ПО внедряется в предприятия. Работы проводятся в хозяйственном объединении «Цифровые решения – IT-платформа» и учебном центре «Зехин», созданных на базе института.

Цифровые проекты охватывают сельское хозяйство, транспорт, связьЮ текстильную промышленность. ВУЗ участвовал в создании «Земельного кадастра» для Минсельхоза. Информационно-управляющая система «Bilim», «School System» и «Личный кабинет», а также ряд других проектов, созданных студентами и преподавателями института, получили соответствующие государственные патенты и свидетельства.

В 2023 году был подписан договор о сотрудничестве между институтом и Ашхабадским текстильным комплексом, где широко используются ткацкие станки с цифровым управлением. На основе полученной информации подготовлено учебное пособие «Оборудование и механизмы ткацкого комплекса» для ткацких станков с цифровым управлением. Также создана цифровая информационно-управляющая система, позволяющая подбирать различные виды запасных частей для механизмов и машин ткацкого комплекса.

Итоги сессии

Четвёртая сессия CIET 2025 подчеркнула: инновации — ключ к диверсификации экономики Туркменистана. От комбинированных циклов и водорода в энергетике до VR в строительстве и ИИ в нефтегазе — вузы готовят молодые кадры для реальных вызовов. ///nCa, 4 ноября 2025 г. (фото – THP)