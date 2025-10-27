ПРООН отмечает 80-летие ООН и укрепляет сотрудничество в области климата и расширения прав и возможностей молодежи в Лебапском велаяте

Лебапский велаят, Туркменистан – 25 октября 2025 года. Постоянный представитель Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в Туркменистане г-жа Нарине Саакян и заместитель постоянного представителя г-н Томица Паович совершили рабочую поездку в Лебапский велаят, чтобы принять участие в Марафоне, посвящённом 80-летию создания Организации Объединённых Наций.

«Отмечая 80-летие ООН, марафоны были организованы во всех пяти велаятах Туркменистана, чтобы продемонстрировать вовлеченность сообществ, солидарность и приверженность ООН делу мира, здорового образа жизни и устойчивого развития», – отметила г-жа Саакян.

В ходе визита руководство ПРООН провело встречу с заместителем хякима Лебапского велаята, г-ном Шохратом Ходжаназаровым, в рамках которой обсуждалось текущее сотрудничество по совместному проекту «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для получения множественных выгод», финансируемому Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуемому ПРООН совместно с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

Комментируя итоги встречи, г-жа Саакян отметила:

«Аральский кризис — это не только проблема для Туркменистана, но и региональная и глобальная экологическая проблема, имеющая трансграничные последствия для водной безопасности, экосистем и сельских средств к существованию. Наши обсуждения с руководством региона подтвердили важность стратегических партнёрств на местном уровне, направленных на то, чтобы устойчивое управление земельными ресурсами и сохранение экосистем приносили ощутимые результаты для местных сообществ, особенно для женщин и молодежи, одновременно способствуя укреплению региональной устойчивости».

Г-жа Саакян также встретилась с женщинами-бенефициарами проекта ПРООН по Аральскому морю, в том числе с участницами инициативной группы пчеловодов, которые демонстрируют, как местные сообщества развивают альтернативные, устойчивые к изменению климата источники средств к существованию.



«Встречи с женщинами из сельской местности всегда вдохновляют. Через техническое обучение, наставничество и поддержку инновационных, устойчивых к изменению климата видов деятельности ПРООН помогает женщинам развивать навыки, укреплять свои бизнесы и строить устойчивые сообщества. Эта работа не только способствует экономическому расширению прав и возможностей женщин, но и помогает сельским сообществам лучше адаптироваться к продолжающимся последствиям аральского кризиса», – подчеркнула г-жа Саакян.

Позднее г-жа Саакян приняла участие в церемонии награждения победителей конкурса «Зелёные идеи: женщины и климат», организованного в рамках вышеупомянутого совместного проекта. Конкурс поощрял жителей Дашогузского и Лебапского велаятов к разработке инновационных, устойчивых к изменению климата бизнес-идей, направленных на укрепление местной экономики и продвижение участия женщин в процессах принятия решений.

Параллельно г-н Томица Паович принял участие в официальном запуске второго этапа инициативы «Future Skills Academy» в Туркменабате. Мероприятие было организовано в рамках национального странового компонента регионального проекта «Содействие устойчивым сообществам для предотвращения насильственного экстремизма (ПНЭ) в Центральной Азии», финансируемого Правительством Японии и реализуемого ПРООН в Туркменистане в партнерстве с Министерством труда и социальной защиты населения Туркменистана.

В ходе мероприятия молодежь узнала о целях Академии, предлагаемых курсах, процессе подачи заявок, а также о возможностях наставничества и практического обучения.



Сессия также включала интерактивную программу по трудоустройству, направленную на повышение готовности молодежи к рынку труда и успешному прохождению собеседований. Параллельно с запуском Академии прошла ярмарка вакансий «Connect and Impress», где работодатели, молодёжь и местные партнёры обменялись контактами, получили консультации и обсудили перспективы трудоустройства в регионе. ///nCa, 27 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)