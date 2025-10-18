ВОЗ укрепляет национальный потенциал Туркменистана в области борьбы с хроническими респираторными заболеваниями

Ашхабад, 10–15 октября 2025 г. — В Туркменистане прошла техническая миссия экспертов Европейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ/ВОЗ). Миссия, организованная Страновым офисом ВОЗ в Туркменистане, была направлена на совершенствование профилактики и лечения хронических респираторных заболеваний (ХРЗ), с особым акцентом на хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ) и бронхиальную астму.

В рамках визита технический специалист ЕРБ/ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями Елена Цой и эксперт ЕРБ/ВОЗ Нино Маглакелидзе приняли участие в Международной научно-практической конференции «Здравоохранение, образование и спорт в Эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», приуроченной ко Дню медицинского работника. Миссия стала частью инициативы в рамках проекта «Закупка лекарственных средств и товаров медицинского назначения через ПРООН для борьбы с неинфекционными заболеваниями в Туркменистане».

Команда экспертов тесно сотрудничала с национальными специалистами в процессе пересмотра клинических рекомендаций по ХОБЛ и бронхиальной астме, обеспечивая их соответствие современным, научно обоснованным подходам. Ключевым направлением миссии стало укрепление национального потенциала в области командной работы через совместный анализ, разработку и проектирование клинических маршрутов, ориентированных на пациента, для обоих состояний. Эти усилия способствовали повышению качества диагностики, лечения и долгосрочного ведения хронических респираторных заболеваний по всей стране.

Эксперты ВОЗ провели обучающие занятия по пульмонологии и аллергологии, а также семинары вопросам поддерживающего кураторства, клинического аудита и базовой оценки. Обучение проходило в Международном физиологическом научно-клиническом центре, а также в пилотных медицинских учреждениях Ашхабада и Туркменабата, включая Многопрофильный медицинский центр Лебапского велаята и учреждения первичной медико-санитарной помощи. Целью этих мероприятий было укрепление местного потенциала в области обеспечения качества, мониторинга эффективности и постоянного улучшения респираторной помощи.

Завершением миссии стало заседание национальной рабочей группы, на котором были проанализированы полученные результаты и определены дальнейшие шаги по масштабированию успешных практик на национальном уровне. Эти совместные усилия демонстрируют неизменную приверженность ВОЗ поддержке Туркменистана в борьбе с неинфекционными заболеваниями и в построении устойчивой, ориентированной на пациента системы здравоохранения. ///nCa, 18 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)