Стартовал прием заявок на технологическую стипендиальную программу Турции имени Оздемира Байрактара

Программа реализуется Фондом турецкой технологической команды. Заявки на участие в национальной стипендиальной программе Оздемир Байрактара могут подать ученики средних и старших классов, студенты техникума, бакалавриата и магистратуры обучающиеся в Турции.

В 2026 году в рамках стипендиальной программы 5 тысячам студентов будет предоставлена стипендия в размере 7 тысяч турецких лир.

в рамках стипендиальной программы «Восходящая Звезда» – стипендия в размере 6000 турецких лир для 50 студентов;

в рамках стипендиальной программы для тренеров-наставников – стипендия в размере 6000 турецких лир для 1.100 студентов;

в рамках стипендиальной программы «Ты — Будущее» – стипендия в размере 6000 турецких лир для 600 студентов в течение 10 месяцев;

в рамках стипендиальной программы поддержки образования – стипендия в размере 4000 турецких лир для 3200 студентов;

в рамках стипендиальной программы для исследователей бакалавриата T3 AI – стипендия в размере 7000 турецких лир для 30 студентов в течение 6 месяцев;

в рамках стипендиальной программы этической коммуникации – стипендия в размере 6000 турецких лир для 20 студентов в течение 10 месяцев.

Инструкция для подачи заявки

https://bursiyer.t3vakfi.org

Для подачи заявки пройдите по ссылке

https://mth.tc/Burs2026

Крайний срок подачи заявок: 20 октября 2025 г.

///nCa, 16 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистан)