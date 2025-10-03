ЮНИСЕФ и Посольство Великобритании в Туркменистане объявляют о партнерстве в области инклюзивного образования

Ашхабад, 3 октября 2025 г. – Посольство Великобритании в Туркменистане и ЮНИСЕФ в Туркменистане объявили о новом партнерстве для продолжения поддержки пилотного проекта инклюзивного образования для детей с инвалидностью. Этот пилотный проект впервые в стране будет систематически включать детей с инвалидностью в общеобразовательную систему. Проект, реализуемый в двух детских садах и двух школах Ашхабада в качестве моделей для масштабирования по всей стране, создаст инклюзивную и безопасную образовательную среду. Это будет сопровождаться непрерывной многопрофильной поддержкой, которая повысит доступность образования для детей с инвалидностью и будет направлена на борьбу со стигмой и укрепление служб поддержки детей с инвалидностью.

Партнерство между посольством Великобритании и ЮНИСЕФ особенно важно, поскольку оно способствует реализации Национальной концепции инклюзивного образования, принятой Правительством Туркменистана. Проект будет осуществляться в тесном сотрудничестве с Министерством образования для расширения доступа к качественным возможностям обучения для детей с инвалидностью. Это позволит школам внедрять инклюзивные методы преподавания, будет стимулировать разработку поддерживающих нормативных актов и внесёт вклад в более широкий общественный сдвиг в сторону принятия и инклюзии.

В рамках этого сотрудничества ЮНИСЕФ будет поддерживать модернизацию инфраструктуры пилотных школ для обеспечения доступности для детей с инвалидностью, включая предоставление вспомогательных технологий и продуктов. В то же время проект будет вовлекать учителей, родителей и местные сообщества в борьбу со стигмой и углубление понимания важности инклюзивного образования. Развивая навыки учителей, воспитателей и специалистов по инклюзивным методам, проект будет оказывать детям с инвалидностью постоянную, индивидуальную поддержку, что позволит им полностью раскрыть свой потенциал и будет способствовать их полноценному участию в жизни общества.

Посол Его Величества в Туркменистане г-н Стивен Конлон подчеркнул важность этой инициативы:

«Этот проект, реализуемый совместно с ЮНИСЕФ и Министерством образования, знаменует собой важный шаг на пути к устранению барьеров для детей с инвалидностью в Туркменистане. Как заявил заместитель премьер-министра Великобритании, «каждый ребенок заслуживает среду, в которой он может процветать и получить наилучший старт в жизни». Инклюзивное образование не только преображает классы, но и меняет отношение к ним, способствуя созданию общества, в котором каждый ребенок может процветать. Великобритания гордится тем, что поддерживает эти усилия по построению будущего, в котором ни один ребенок не останется без внимания».

Рассказывая о новом партнерстве, Джалпа Ратна Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане отметила:

«Развитие инклюзивного образования всегда было центральным элементом нашего партнерства с Правительством Туркменистана, и это новое партнерство с посольством Великобритании придало этим усилиям дополнительную силу. Объединяя усилия с партнерами, мы делаем важный шаг к тому, чтобы каждый ребенок, включая детей с инвалидностью, имел возможность учиться, расти и развиваться в инклюзивной среде».

Это новое сотрудничество Великобритании и ЮНИСЕФ знаменует собой важную веху в продвижении прав детей с инвалидностью в Туркменистане. Способствуя инклюзивному образованию, проект не только откроет двери в школы, но и поможет изменить отношение к ним, укрепить сообщества и внести вклад в создание общества, где у каждого ребенка есть возможность учиться, развиваться и добиваться успеха. ///nCa, 3 октября 2025 г. (в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)