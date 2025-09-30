Политическая эволюция Казахстана

Январские события 2022 года стали для Казахстана серьезным и беспрецендентным испытанием. После стабилизации обстановки эксперты как внутри страны, так и за ее пределами высказывали опасения, что политическая система может перейти к более жесткому управлению и контролю, что обычно происходит после политических кризисов.

Время показало обратное. Казахстан выстраивает инклюзивные институты государственного управления. Преобразования, осуществляемые в Казахстане в последние годы, направлены на формирование устойчивой, открытой и справедливой политической системы.

Новая Конституция

Венцом политических реформ стала конституционная реформа 2022 года, поддержанная на общенациональном референдуме.

Предложение Президента Касым-Жомарта Токаева провести конституционный референдум можно рассматривать как рациональный шаг, отвечающий логике демократизации политической системы Казахстана. Вместо того, чтобы ограничиться парламентским голосованием, было предложено вынести вопрос на всенародное обсуждение и голосование.

Впервые за десятилетия вопросы столь масштабного характера решались не кулуарно, а через прямое обращение к народу. Был подан четкий сигнал – государство доверяет своим гражданам определять вектор политического развития.

Референдум подтвердил, что в стране нет отката от демократических процедур. Напротив, наблюдается движение к более открытой и сбалансированной системе управления. Сама идея вынести изменения на всенародное голосование показывает, что власть отказывается от монополии на истину и готова разделить ответственность с обществом. Следует отметить, что предыдущий референдум проводился 27 лет назад, в 1995 году.

Конституционная реформа ознаменовала новый этап в развитии Казахстана. Изменения затронули треть Конституции. Причем это были не точечные корректировки, а системная переработка принципов функционирования государства.

Обновленная Конституция задала новые стандарты политической системы с честными и открытыми правилами игры. Политические реформы открыли дорогу масштабным политическим изменениям, выражающимся в:

1.Демонополизации президентской власти. Окончательно осуществлен переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Мандат президента органичен в один срок продолжительностью 7 лет без права переизбрания. Для ближайших родственников президента введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе. Нынешняя казахстанская политическая система базируется на концепции «Сильный президент – авторитетный парламент – подотчетное правительство».

2.Расширении возможностей для развития партийной системы. Упрощены процедуры регистрации партий. Регистрационный порог снизился в четыре раза. Минимальная численность региональных представительств уменьшилась в три раза. Либерализация в данном вопросе активизировала процесс развития политического пространства в стране. По результатам парламентских выборов 2023 года в Мажилис прошли две новые политические партии – «Respublica» и Общенациональная социал-демократическая партия.

3.Усилении правозащитных институтов. Для обеспечивания верховенства Конституции на всей территории Казахстана и защиты конституционных прав казахстанцев был создан Конституционный суд. Помимо этого, укреплен институт омбудсмена, принят ряд специальных законов и указов. Например, закон о мирных собраниях. Он позволил активистам, в том числе оппозиционно настроенным, проводить митинги и свободно выражать свое мнение.

Вдобавок к этому, осуществлен комплекс реформ в переформатировании представительной ветви власти, совершенствовании избирательной системы, модернизации выборного процесса, укреплении роли институтов гражданского общества, совершенствовании административно-территориального устройства страны. Вкупе преобразования позволили Казахстану совершить настоящий скачок в политической модернизации.

Эволюция продолжается

В недавнем Послании народу Казахстане Президент Токаев предложил перейти от двухпалатной к однопалатной парламентской системе. При этом он вновь подчеркнул, что такие фундаментальные изменения возможны лишь через референдум, запланированный на 2027 год.

Главное преимущество идеи – скорость. Без второй палаты законы будут приниматься быстрее. Исчезают затяжные согласования, государство сможет оперативнее реагировать на кризисы и новые вызовы, случающиеся все чаще и чаще.

Второй плюс – экономия бюджета. Каждая палата требует соответствующей инфраструктуры и содержания – депутатский корпус, аппарат, служебные жилье, транспорт и т.д. Это немалые расходы. Соответственно однопалатный парламент сокращает затраты, сосредоточивая ресурсы на основных законодательных функциях.

Кроме того, однопалатная система повышает подотчетность. Благодаря партийным спискам становится понятнее, какие партии поддерживают конкретные решения, что способствует прозрачности процесса принятия решений.

Однопалатная модель доказала свою жизнеспособность. По данным международной организации Inter-Parliamentary Union, 107 из 188 национальных парламентов работают в однопалатном формате. Прежде всего это государства с унитарным устройством и сравнительно небольшим населением. Т.е, переходом на однопалатную парламентскую систему Казахстан доводит законодательную ветвь власти до современных мировых стандартов.

Стабильность через развитие

Важно отметить, что эти политические преобразования происходят на фоне общей политической и социальной стабильности. Несмотря на потрясения в начале 2022 года, Казахстан не только сохранил контроль, но и воспользовался кризисом как возможностью для обновления. Политическая система становится все более гибкой, а государство все более чутко реагирует на общественные потребности.

Участие граждан в принятии стратегических решений является ключевым фактором. Посредством референдумов, прозрачных избирательных процессов и возможностей для политической активности Казахстан развивает новую политическую культуру. Снижаются риски отчуждения между властью и обществом, повышается доверие к институтам, укрепляется легитимность власти.

По сути, участие граждан в политических процессах становится отличительной чертой демократизации и механизмом укрепления внутренней стабильности Казахстана.

Заключение

Таким образом, политическая эволюция Казахстана демонстрирует последовательность и системность. Страна сумела превратить кризисные испытания в импульс для обновления, не отказываясь от курса на демократизацию и открытость. Референдумы, институциональные реформы, либерализация партийного поля и расширение гражданских свобод доказывают, что в стране формируется модель, в которой стабильность основана не на жестком администрировании, а на вовлечении общества в принятие решений.

Казахстан движется по пути создания сбалансированной политической системы, где власть и общество постепенно учатся разделять ответственность за будущее страны. В этом главный признак зрелости и гарантия того, что устойчивое развитие будет обеспечено не временными мерами, а прочным общественным консенсусом, стабильностью и разделенной ответственностью. ///nCa, 30 сентября 2025 г.