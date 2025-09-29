Казахстан: Курс на демократический прогресс

Казахстан за последние годы прошел через этапы, которые могли бы стать поводом для отката от реформ и усиления контроля. За несколько лет президентства Касым-Жомарта Токаева страна столкнулась с несколькими «черными лебедями» – как глобальными, так и внутренними. Январь 2022 года – самое яркое тому подтверждение. Похожие кризисы в других странах зачастую оборачивались ужесточением политического режима, ослаблением демократических институтов. Казахстан выбрал иной курс – путь на либерализацию и институциональные преобразования.

Референдум как инструмент демократического взаимодействия

Основным шагом стало проведение конституционного референдума в июне 2022 года. Решение президента Токаева позволить гражданам проголосовать за конституционные изменения ознаменовало значительный сдвиг в сторону демократизации. Впервые почти за три десятилетия Казахстан использовал инструмент прямого волеизъявления граждан.

Проведение референдума стало убедительным доказательством того, что Казахстан встал на путь подлинной демократизации. Поправки, затронувшие треть Конституции, обозначили новую политическую архитектуру. Это не косметическая модернизация, а перераспределение полномочий между ветвями власти, расширение партийного поля и создание действенных правозащитных механизмов. Сам факт референдума показал, что власть доверяет обществу и готова разделять с ним ответственность за будущее страны.

Конституционная реформа закрепила переход от «суперпрезидентской» модели к сбалансированной системе управления, основанной на формуле «Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство». Президентский мандат ограничен одним семилетним сроком без права переизбрания. Для ближайших родственников главы государства установлен запрет на занятие постов в государственном и квазигосударственном секторе.

Важный акцент реформ сделан на расширение политического участия. Снижение барьеров для регистрации партий открыло дорогу новым политическим силам. Парламентские выборы 2023 года показали реальность этих изменений – в Мажилис прошли новые партии, а сама избирательная кампания стала более конкурентной и динамичной.

Дальнейшее укрепление демократических институтов, учреждение Конституционного суда, повышение роли омбудсмена и принятие закона о мирных собраниях усилили защиту прав и свобод граждан. Эти меры предоставили гражданам реальные возможности высказывать свое мнение и влиять на управление.

Цифровизация как катализатор демократизации

Отдельное направление политической модернизации связано с цифровыми технологиями. Согласно рейтингу ООН «United Nations E-Government Survey: E-Government for the People 2024», по уровню развития электронного правительства страна находится на 24 месте в мире. Опережая ряд развитых стран, Казахстан входит в число стран с очень высоким индексом развития электронного правительства.

Цифровизация напрямую поддерживает демократический прогресс, делая государственные сервисы и механизмы обратной связи более доступными, инклюзивными и прозрачными. Благодаря цифровизации этих процессов участие граждан в управлении становится более понятным и равноправным.

Концепция “слушающего государства” занимает центральное место в этом подходе и позволяет перейти от нисходящей коммуникации к модели, основанной на диалоге. Такие инструменты, как онлайн-петиции, электронные обращения и цифровые платформы мониторинга исполнения поручений, развитые в Казахстане, снизили барьеры для участия, способствуя открытому и честному взаимодействию между государством и его гражданами.

Следующим инструментом цифровых технологий в развитии политических институтов в Казахстане видится искусственный интеллект. В Послании народу Казахстана Косым-Жомарт Токаев сказал, что для дальнейшего повышения прозрачности, эффективности, человекоцентричности, главных атрибутов демократизации, требуется перестроить всю систему государственного управления. Президент поставил стратегическую задачу – превратить Казахстана в полноценную цифровую страну в течение трех лет, усиливая роль технологий в демократизации.

На пути к упорядоченной парламентской системе

Логическим продолжением курса стало предложение перехода к однопалатному парламенту, обсуждение которой планируется вынести на референдум в 2027 году. Об этом Косым-Жомарт Токаев также упомянул в своем последнем Послании. Эта реформа направлена на приведение Казахстана в соответствие с мировыми тенденциями, поскольку многие унитарные государства выигрывают от эффективности однопалатных законодательных органов.

Для Казахстана это означает упрощение процедур, сокращение издержек и более четкое распределение политической ответственности. Но главное сохранение основополагающего принципа новой модели управления государством – определяющие изменения должны утверждаться через участие граждан, а не кулуарно.

Важно подчеркнуть, что все преобразования проходят в условиях стабильности. Пережив внутреполитический кризис 2022 года, Казахстан смог не только восстановить ситуацию, но и превратить вызовы в ресурс для обновления. Поощрение участия общественности в принятии важных решений сократило разрыв между государством и его гражданами, укрепив доверие и культуру диалога.

Заключение

Политическая эволюция Казахстана показывает, что страна движется по пути демократизации поступательно и системно. Референдумы, строительство инклюзивных институтов, расширение политического поля и правовых возможностей граждан с помощью современных технологий доказывают, что стабильность может основываться не на жестком контроле, а на доверии и вовлеченности общества.

Казахстан постепенно выстраивает модель зрелой политической системы, где будущее страны определяется совместными усилиями правительства и народа. Такой подход служит как отличительной чертой демократизации, так и основой для устойчивого прогресса. ///nCa, 29 сентября 2025 г. (фото – Kazpravda.kz)