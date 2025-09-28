Кинематограф “Шелкового пути” объединяет культуры и укрепляет трансграничное сотрудничество

Чэнь Цзыци, корреспондент CGTN

22 сентября 2025 года в Фучжоу, провинция Фуцзянь, стартовал 12-й Международный кинофестиваль “Шелковый путь”. /CGTN

В 2025 году в рамках инициативы “Один пояс, один путь” исполняется 12 лет глобальному сотрудничеству между более чем 150 странами. Помимо торговли и инфраструктуры, ее главная цель – сблизить людей.

Кинематограф, как универсальный язык, превратился в средство культурного обмена. Чтобы воплотить в жизнь это видение, в тот самый год, когда началась реализация инициативы, был организован Международный кинофестиваль “Шелковый путь” (SRIFF), рассказывающий истории, объединяющие культуры на исторических торговых путях.

В этом году фестиваль проходил с 22 по 26 сентября в Фучжоу, провинция Фуцзянь, под девизом “Шелковый путь соединяет мир, кинофестиваль освещает Фучжоу”.

SRIFF способствует взаимопониманию по всему Шелковому пути.

В отличие от других международных кинофестивалей, SRIFF уделяет особое внимание странам “Пояса и пути”. Это отражает миссию фестиваля – поддерживать древний дух единения, предоставляя сцену для демонстрации уникальной культуры и очарования каждой нации, укрепляя доверие, уважение и взаимопонимание между странами.

Именно здесь кино становится чем-то большим, чем просто развлечением. Оно стало мостом взаимопонимания. Благодаря сюжетам, которые вызывают эмоциональный отклик, фильмы позволяют зрителям окунуться в различные культуры, общества и получить опыт.

Как однажды заметил известный режиссер Кристофер Нолан, кино – это не только рассказ истории персонажа, но и возможность для зрителей увидеть мир его глазами и, в конечном счете, понять его на более глубоком уровне.

Прекрасная возможность для международных фильмов.

Китайский кинорынок огромен и стал одним из важнейших рынков для международного кинематографа. По данным Forbes, он занимает второе место в мире по кассовым сборам и принес около 5,56 миллиарда долларов дохода, уступая только США и Канаде. Располагая более чем 90 000 кинотеатрами, крупнейшей сетью кинотеатров по всему миру, Китай представляет собой замечательную возможность для кинематографистов.

Несмотря на то, что голливудские фильмы доминируют в импорте, на китайском рынке растет спрос на фильмы из стран “Пояса и пути”. Китайская аудитория открыта для глобального повествования, о чем свидетельствуют такие успешные фильмы, как “Плохой гений” (Таиланд, 2020), “Место под названием тишина” (Малайзия, 2022) и “Без предварительной записи” (Иран, 2025).

В этом контексте SRIFF играет важную роль. В этом году в девяти городах провинции Фуцзянь демонстрируются около 90 отечественных и зарубежных фильмов.

Киноленты, отобранные из 2560 заявленных фильмов из 120 стран и регионов, представляют работы из стран “Пояса и пути”, такие как “Шепот в горах Даббас” (Индонезия, 2025) и “Крупный план Копитяна” (Малайзия, 2025).

Это дает кинематографистам ценные возможности для выхода на огромный рынок кассовых сборов в Китае.

SRIFF продвигает совместное производство

Выход на китайский кинорынок – это немалый подвиг, поскольку международные фильмы должны соответствовать критериям и проходить процедуры одобрения. Однако совместное производство предлагает многообещающее решение. Рассматриваемые в обеих странах как отечественные фильмы, они сталкиваются с меньшим количеством барьеров при распространении, что позволяет кинематографистам создавать контент, который находит отклик у аудитории с обеих сторон.

Официальные лица из десяти стран “Пояса и пути” представили свои национальные стратегии в области кинопроизводства и дистрибуции во время 12-го Международного кинофестиваля “Шелковый путь” в Фучжоу, 23 сентября 2025 года. [Фото SRIFF]

SRIFF играет ключевую роль в продвижении такого сотрудничества, обеспечивая платформу для диалога между кинематографистами и политиками. В этом году официальные лица из десяти стран “Пояса и пути”, включая Малайзию, Узбекистан, Индонезию и Непал, рассказали о своей внутренней политике в области кинопроизводства и дистрибуции.

Малайзия, например, предлагает скидку до 35% на фильмы, отражающие местную культуру. Дато Камиль Отман, председатель Национальной корпорации по разработке фильмов, поощряет совместное производство исторических фильмов между Китаем и Малайзией, например, повествующих о путешествиях Чжэн Хэ в Юго-Восточную Азию, отражающие общее наследие Малайзии с Китаем.

Узбекистан, имеющий более чем столетнюю историю кинематографа, выпускает около 55 исторических фильмов, 20 из которых планируется к международному совместному производству. Страна стремится продемонстрировать свое мировое культурное наследие наряду с Китаем, предлагая современную инфраструктуру, квалифицированных специалистов и экономически эффективные производственные возможности.

Индонезия обладает потенциалом иного рода. В то время как с 2022 года в прокате доминируют отечественные фильмы, страна, насчитывающая всего 2300 кинотеатров и более 300 этнических культур, разбросанных почти по 2000 островам, предлагает международным кинематографистам широкие возможности для инвестиций и изучения.

Непал также открывает свои двери. Директор Непальского международного кинофестиваля К.П. Патхак отметил, что на непальских курортах успешно снимались китайские фильмы, такие как “Навстречу ветру” (2013). Страна с нетерпением ожидает совместных постановок, которые расскажут о Гималаях, древних храмах и познакомят непальское кино с мировой аудиторией.

Как гласит пословица, “если много рук – работа выполняется легче”. Благодаря разнообразному сюжету, живописным локациям, квалифицированным съемочным группам и талантливым сценаристам совместные постановки не только привлекают целевую аудиторию, но и облегчают распространение. В условиях современной конкуренции такое сотрудничество становится все более важным для кинематографистов, стремящихся как к творческому прогрессу, так и к успеху на рынке.

Международный кинофестиваль «Шелковый путь» показывает, что кино — это не только развлечение, но и мост, соединяющий страны и культуры. Он открывает новые горизонты для совместного кинопроизводства, культурного обмена и создания общих историй. Пусть слова звучат на разных языках, язык кино говорит с каждым сердцем. Фестиваль прославляет многообразие цивилизаций стран «Пояса и пути», объединяя людей по всему миру. ///nCa, 28 сентября 2025 г.