Тарик Саиди, Эльвира Кадырова, Равиля Кадырова

Этим свежим сентябрьским утром 2025 года, когда солнце встает над сверкающими беломраморными фасадами Ашхабада, Туркменистан делает паузу, чтобы отпраздновать знаменательное событие, которое ощущается как глубоко личное, так и глубоко глобальное: 34-ю годовщину своей независимости.

Трудно переоценить те преобразования, которые претерпела эта жемчужина Центральной Азии с того судьбоносного дня в 1991 году, когда молодая нация смело вышла на мировую арену, чтобы проложить свой собственный путь.

То, что начиналось как страна обширных пустынь и неиспользованного потенциала, превратилось в маяк стабильности, процветания и тихой дипломатии — это история не просто выживания, но и грандиозных амбиций, реализованных благодаря коллективной воле.

В экономическом плане достигнутые успехи просто поражают. За эти три с половиной десятилетия ВВП Туркменистана резко вырос, и последние данные свидетельствуют о значительном росте на 6,3 % только за первые восемь месяцев 2025 года, чему способствовали разумная диверсификация и неослабевающие инвестиции. Прогнозы на весь год колеблются в пределах 6,3-6,5 %, что свидетельствует об устойчивости экономики, которая научилась процветать не только за счет углеводородов.

Возьмем, к примеру, Ашхабад — столица, которая когда-то была скромным, пыльным форпостом на Великом Шелковом пути, вновь превратилась в облицованный мрамором мегаполис, не похожий ни на один другой на Земле. Его очертания – лес сверкающих небоскребов, одетых в белоснежные тона, – являются рекордсменом Книги рекордов Гиннесса по самой высокой плотности многоэтажных зданий, символизируя не просто роскошь, но продуманное видение современности и гармонии с засушливым ландшафтом.

Это не просто шоу; это сердцебиение нации, которая связана с миром во всех направлениях.

Сегодня Туркменистан изобилует бесперебойным воздушным сообщением с крупнейшими транспортными узлами Азии и Европы, железнодорожными линиями, соединяющими его регионы, словно нити в большом ковре, и обширной дорожной сетью, превращающей отдаленные оазисы в доступные центры торговли и культуры.

Нефтяной сектор, который в настоящее время в основном находится в частных руках, процветает. Текстильная промышленность, производящая лучший в мире хлопок с туркменских полей, находится на подъеме, экспортируя на мировые рынки яркие ткани и ковры с замысловатыми узорами, которые несут в себе душу древних тюркских ремесленников.

Сельское хозяйство не сильно отстает: благодаря плодородным долинам, дающим обильные урожаи, страна стала нетто-экспортером зерна, фруктов и овощей, а производство удобрений, основанное на богатстве природного газа, питает сельскохозяйственные угодья на всех континентах.

Добавьте к этому почти всеобщий уровень грамотности, приближающийся к 100 %, и систему социальной защиты от колыбели до могилы, которая гарантирует, что ни один гражданин не останется без внимания, от субсидируемого здравоохранения до пенсий, которые оказывают почтение пожилым людям, как старейшинам в семье на празднике.

Это не единичные победы; это основа общества, где прогресс затрагивает каждый уголок, от шумных базаров Мары до продуваемых всеми ветрами степей Дашогуза. И этот список можно продолжать бесконечно: передовые проекты в области возобновляемых источников энергии, использующие солнце и ветер пустыни Каракумы, растущий туристический сектор, привлекающий искателей приключений на курорт Аваза, а также женские предпринимательские инициативы, которые позволяют половине населения лидировать в бизнесе и инновациях.

И все же, на фоне этого каскада внутренних триумфов, роль Туркменистана на международной арене по—настоящему внушает благоговейный трепет – тихие кардинальные изменения, в ходе которых страна позиционирует себя не как стороннего наблюдателя, а как глобального архитектора мира и гармонии. С момента провозглашения постоянного нейтралитета в 1995 году, статуса, полностью одобренного Организацией Объединенных Наций, Туркменистан вплел дипломатию в свою ЖИЗНЬ, проводя диалоги, выступая посредником в конфликтах и отстаивая доверие как основу безопасности.

В этом году, когда мир переживает переломы во многих регионах, голос Туркменистана на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН звучит яснее, чем когда-либо. Всего несколько дней назад Президент Сердар Бердымухамедов выступил перед Генеральной Ассамблеей, особо отметив такие инициативы, как недавно объявленный Международным годом мира и доверия 2025 год — резолюцию, инициированную Туркменистаном и принятую консенсусом, в которой содержится призыв к созданию глобальных механизмов для содействия диалогу и предотвращения эскалации. Туркменистан продвигает проект резолюции о “Роли и значении политики нейтралитета”, направленный на включение нейтралитета в повестку дня ООН как инструмента миростроительства, наряду со специальным пунктом сессии “Нейтралитет для мира и безопасности”.

И давайте не будем забывать о подтверждении резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана, принятой ранее в этом году в рамках программы по поддержанию мира, — это дипломатический ход, который напоминает миру о способности нейтралитета устранять разногласия. Это не абстрактные идеалы; это реальные проекты, от соглашений о совместном использовании водных ресурсов в засушливых регионах до культурных обменов, которые гуманизируют границы.

Это восхождение делает столь вдохновляющим не только грандиозная стратегия, но и инстинктивная гармония, которая связывает все это — синхронный ритм объединенных людей, от пастухов, пасущих стада под бескрайним небом, до инженеров, разрабатывающих планы устойчивого будущего. У руля стоит дальновидное руководство: Президент Сердар Бердымухамедов, чья твердая рука направляет нас с помощью инноваций и инклюзивности, и Национальный лидер Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, чья основополагающая мудрость продолжает освещать путь.

Их руководство никогда не бывает отстраненным или догматичным; оно четкое, контекстуально выверенное и глубоко вдохновляющее, побуждающее каждого туркмена — будь то фермер в Лебапе или дипломат в Нью-Йорке – заявить о своей ответственности за судьбу нации.

Особая благодарность героям этой глобальной информационно-пропагандистской кампании – дипломатической службе Туркменистана. Стройная и целеустремленная, эта компактная команда делает все, что в ее силах, воплощая ориентированное на мир видение руководства в реальность реального времени – будь то внесение резолюций ООН в одночасье или налаживание двусторонних связей от Ашхабада до Бразилии. В мире раздутой бюрократии их эффективность доказывает, что влияние измеряется не численностью персонала, а результатами, которые отражаются на всех полушариях.

В этот 34-й день независимости, когда фейерверки озарят ночь, а семьи собираются под освещенными звездами шатрами, Туркменистан не просто вспоминает о своем прошлом – он устремляется к горизонту, где процветание и мир неразделимы. Выставки, состоявшиеся в Ашхабаде, демонстрирующие все – от нефтехимии до коврового искусства, – это больше, чем просто показы; они приглашают весь мир присоединиться к этому совместному путешествию.

Поднимем бокалы за нацию, которая не только прошла долгий путь, но и лидирует — один нейтральный шаг, одно доверительное рукопожатие за раз. /// nCa, 27 сентября 2025 г.