Туркменистан предоставит разрешение на проживание 142 иностранцам

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление о предоставлении разрешения на проживание в Туркменистане 142 лицам. Среди них граждане 7 государств и представители 15 национальностей.

Проект постановления был представлен вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым в ходе заседания Кабинета министров в четверг, 25 сентября.

Как сообщил Мередов, на сегодняшний день разрешение на проживание в Туркменистане было предоставлено 5 тысячам 152 зарубежным гражданам и лицам без гражданства.

В соответствии с Постановлением, Министерству иностранных дел, Государственной миграционной службе совместно с другими профильными министерствами и отраслевыми ведомствами предписано продолжить работу по оформлению документов зарубежных граждан и лиц без гражданства, обратившихся для получения разрешения на проживание в Туркменистане. ///nCa, 26 сентября 2025 г.