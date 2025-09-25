Выступление Президента Туркменистана на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций

Уважаемый Председатель, Уважаемые главы и члены делегаций, дамы и господа,

Прежде всего, позвольте поздравить вас с началом 80-й сессии ­Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций и пожелать плодотворной работы.

Поздравляю госпожу Анналену Бербок с избранием на пост Председателя Генеральной Ассамблеи и желаю ей всяческих успехов.

Я также хотел бы адресовать слова признательности Послу Филемону Янгу за умелое и эффективное руководство деятельностью Генеральной Ассамблеи в ходе предыдущей сессии.

Уважаемые участники!

Нынешнее состояние общемировых реалий, характер и тенденции политических, экономических, социальных процессов сегодня объективно требуют решительного поворота к скоординированному взаимодействию государств и международных организаций во имя достижения общей главной цели – поддержания мира и безопасности, создания условий для дальнейшего поступательного развития, сохранения правовых основ, заложенных в фундамент современного миропорядка.

Именно под таким углом зрения Туркменистан рассматривает главные задачи 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, возлагая на неё большие надежды в формировании прочной, сбалансированной и безопасной мировой архитектуры.

Ключевым направлением сотрудничества Туркменистана с ООН является обеспечение международного мира и безопасности.

Осознавая свою ответственность как постоянно нейтрального государства, Туркменистан готов приступить к реализации дальнейших практических шагов, направленных на создание атмосферы сотрудничества, взаимопонимания, уважительного диалога как главного и определяющего условия, способного обеспечить стабильность и устойчивое развитие в глобальном и региональном измерениях.

Убеждены, что сегодня одним из самых эффективных механизмов в продвижении и достижении этих задач является практическое использование принципов нейтралитета.

В этой связи Туркменистан инициировал включение в повестку дня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отдельного пункта, озаглавленного как «Нейтралитет во имя мира и безопасности». Считаем это важным с точки зрения растущего понимания мировым сообществом важности нейтралитета, осознания его потенциала и инструментария в контексте миротворческой стратегии ООН. В развитие этой линии Туркменистан в ходе нынешней сессии предложит рассмотрение проекта резолюции «Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития».

Как известно, нынешний год объявлен Генеральной Ассамблеей по инициативе Туркменистана «Международным годом мира и доверия». Это знаковое событие совпадает с юбилеем образования ООН.

В декабре нынешнего года в Туркменистане пройдёт крупный Международный форум высокого уровня, посвящённый Году мира и доверия. Рассматриваем его как реальный вклад в достижение стратегических целей ООН, рассчитываем на широкое и представительное международное участие.

Считаем, что процесс сближения государственных подходов к тенденциям мирового развития, установлению и укреплению доверия и взаимопонимания должен иметь системный и последовательный характер. В этой связи Туркменистан инициирует проведение Всемирного саммита по вопросам культуры мира и доверия. Одной из ключевых задач саммита видим разработку глобального Кодекса международного доверия, который послужит универсальной основой для выстраивания отношений между странами на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности, а также сотрудничества и совместного решения мировых проблем.

Рассматриваем вопросы обеспечения всеобщего мира и взаимопонимания в неразрывной связи с цивилизационными аспектами современного развития, необходимостью сохранения и сближения культурных и духовных связей. В этом контексте Центральная Азия, на протяжении столетий выполнявшая объективную роль цивилизационного моста между Востоком и Западом, сегодня призвана возродить свою историческую миссию, стать пространством для диалога, сотрудничества, сближения ценностных и мировоззренческих установок.

Исходя из этого Туркменистан в ходе нынешней сессии предложит проведение в сотрудничестве с ООН Международного форума «Центральная Азия – пространство мирного сосуществования» с участием стран региона, других заинтересованных государств, международных институтов.

Туркменистан также представит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи проект резолюции о провозглашении Международного дня посредничества, который подчеркнёт значимость дипломатии и нейтральных площадок в предотвращении и урегулировании конфликтов.

Одним из приоритетов нашей страны остаётся деятельное участие в реализации Целей Устойчивого Развития, в наращивании сотрудничества в таких его ключевых направлениях, как транспорт и энергетика. Будучи одним из центров многостороннего общения по данной проблематике, Туркменистан продолжит содействовать формированию справедливой, сбалансированной и инклюзивной международной системы развития.

Инициируем на нынешней сессии провозглашение Десятилетия ООН по устойчивому транспорту на период 2026–2035 годов, представив соответствующий проект резолюции. Убеждены, что этот шаг позволит консолидировать усилия международного сообщества для развития транспортных коридоров, повышения их устойчивости и обеспечения доступности для всех стран.

Наша страна также представит на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции «Ключевая роль надёжной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития».

В настоящее время в ряду приоритетных вопросов повестки развития стоит цифровая трансформация. Убеждены, что этот процесс должен иметь сбалансированный характер, отражать реалии и законные интересы всех государств, в том числе, развивающегося мира, быть свободным от политизации и однобокости. В данной связи Туркменистан намерен выступить с инициативой создания Всемирной платформы по цифровой интеграции, основанной на принципах равноправия, доверия и недопустимости использования информационно-коммуникационных технологий в ущерб миру, безопасности и устойчивому развитию.

В ходе 80-й сессии Туркменистан продолжит работу по экологической и климатической проблематике, добиваясь её системного рассмотрения в качестве базового подхода к обеспечению безопасности, создания многосторонних механизмов мониторинга и реагирования на климатические, экологические и техногенные катаклизмы.

Туркменистан инициирует создание Регионального центра по борьбе с опустыниванием для стран Центральной Азии. Исходим из того, что создание такого центра будет способствовать консолидации регионального потенциала, укреплению сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, а также внесёт значимый вклад в достижение Целей устойчивого развития, в частности, в борьбу с изменением климата и сохранение экосистем суши.

Наша страна будет продвигать Каспийскую экологическую инициативу, выдвинутую на 78-й сессии Генассамблеи ООН, которая призвана стать международной платформой для сохранения экосистемы Каспийского моря. Важным шагом в этом направлении призван стать Каспийский экологический форум, провести который предлагаем в 2026 году.

Убеждены, что сегодня очень важно усилить роль ООН в налаживании широкого гуманитарного сотрудничества, содействовать сближению и взаимопониманию между народами, преодолению ценностных и духовных барьеров, задействованию эффективных каналов культурной дипломатии.

Для развития межкультурного диалога и практической реализации резолюций Генассамблеи по поддержанию многоязычия в международных отношениях предлагаем провозгласить «Международный день многоязычной дипломатии».

Уважаемые главы и члены делегаций,

Все свои международные шаги, инициативы Туркменистан всегда соизмеряет и соотносит с Уставом и основополагающими документами ООН, её долгосрочными целями. Не случайно мы всегда подчёркиваем, что сотрудничество с ООН является стратегическим приоритетом Туркменистана. Говорим об этом с убеждённостью в том, что ООН – единственная международная организация, обладающая универсальной легитимностью. В этом качестве она и должна оставаться гарантом мира и развития, каркасом безопасности и устойчивости глобальной архитектуры.

Туркменистан продолжит последовательно выступать за усиление центральной роли ООН в международных делах. Ключевым фактором этого считаем укрепление верховенства международного права, совершенствование международной нормативной базы и повышение эффективности реализации конвенций, договоров, соглашений и других многосторонних документов ООН.

В этой связи Туркменистан инициирует объявление 2028 года – Годом международного права, что станет важным шагом в укреплении международно-правовых основ мира и сотрудничества.

Дамы и господа,

Нынешнее заседание имеет для Туркменистана особую значимость.

30 лет назад в этих стенах Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций единогласно приняла Резолюцию «Постоянный нейтралитет Туркменистана». Для нашей страны это было судьбоносное, историческое событие. По сути, оно предопределило всю последующую внешнеполитическую и международную деятельность Туркменистана. Международное признание нашего нейтралитета также способствовало активизации внутреннего развития страны, обес­печивая для этого благоприятные внешние условия.

Я бы хотел, пользуясь возможностью, от имени народа Туркменистана выразить государствам-членам ООН, всему мировому сообществу благодарность за принятое в декабре 1995 года решение о признании постоянного нейтралитета Туркменистана, подтверждённое двумя последующими резолюциями Генеральной Ассамблеи.

Туркменистан всегда будет помнить об оказанном ему доверии и твёрдо следовать взятым на себя международным обязательствам.

Я ещё раз поздравляю все делегации с началом работы 80-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций и желаю успехов в укреплении нашего сотрудничества и взаимопонимания.

Благодарю за внимание.

(г. Нью-Йорк, 23 сентября 2025 года) ///TDH, 24 сентября 2025 г.