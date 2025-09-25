Президент Узбекистана предложил резолюцию ООН в поддержку Центральноазиатской интеграции и региональный “зеленый” хаб

На юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев призвал мировое сообщество к обновлению Организации, выработке коллективных решений для преодоления нарастающих глобальных кризисов, а также акцентировал внимание на региональной интеграции.

«Сегодня мы наблюдаем ослабление роли международных институтов, нарастание в мире противоречий, конфликтов и войн, а также резкий рост технологического и социального неравенства», – отметил Мирзиёев, высоко оценив усилия Генерального секретаря Антониу Гутерриша по сохранению в этих условиях ООН как главной платформы для достижения компромиссных решений.

Он также подчеркнул поддержку в адрес инициативы «ООН-80» и подтвердил твердую приверженность Пакту во имя будущего.

Особое внимание Президент Узбекистана уделил региональной интеграции.

«За последние годы объемы взаимной торговли, инвестиций и транспортных перевозок в нашем регионе увеличились в пять раз. Мы создаем совместные инвестиционные фонды, зоны приграничной торговли и промышленной кооперации, реализуем крупные инфраструктурные проекты», – сказал он.

Мирзиеев предложил принять резолюцию Генассамблеи в поддержку усилий стран региона по укреплению партнерства и экономической интеграции, а также создать под эгидой ООН ряд новых платформ, включая региональный хаб «зеленых» технологий.

Затрагивая тему глобальных вызовов, таких как климат, вода и цифровое неравенство, Мирзиеев напомнил о негативных последствиях высыхания Аральского моря. «За последние годы на высохшем дне Аральского моря осуществлены посадки солеустойчивых пустынных растений общей площадью 2 миллиона гектаров», – сообщил он.

Мирзиеев, напомнив о дефиците воды, сообщил, что Узбекистан планирует провести Всемирный форум по водосбережению, на котором будет принята «дорожная карта» внедрения инновационных технологий в этой сфере.

Глава Узбекистана также озвучил такие инициативы, как создание международного механизма обмена практическими решениями и моделями искусственного интеллекта в сферах здравоохранения, образования и культуры, учреждение Всемирного движения молодежи за мир и размещении его штаб-квартиры в Узбекистане.

Приводим полный текст выступления Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций

Уважаемая госпожа Председатель!

Уважаемый господин Генеральный секретарь!

Главы делегаций!

Дамы и господа!

Искренне рад поздравить вас с юбилейной, восьмидесятой сессией Генеральной ассамблеи ООН.

Нынешнее заседание проходит в условиях стремительно меняющейся, сложной глобальной обстановки, и это требует нового взгляда и подходов к деятельности и будущему нашей Организации.

Сегодня мы наблюдаем ослабление роли международных институтов, нарастание в мире противоречий, конфликтов и войн, а также резкий рост технологического и социального неравенства, обострение экономических и гуманитарных кризисов. Всё это формирует совершенно новую, тревожную геополитическую реальность.

Мы высоко ценим усилия Генерального секретаря Антониу Гутерриша по сохранению в этих условиях ООН как главной платформы для достижения компромиссных решений сложных и острых глобальных вопросов.

В этой связи полностью поддерживаем инициативы «ООН-80» и подтверждаем свою твердую приверженность Пакту во имя будущего.

Наряду с этим мы выступаем за трансформацию и расширение состава Совета Безопасности ООН с целью более эффективной борьбы с современными вызовами и угрозами, защиты интересов развивающихся государств.

Уважаемые участники заседания!

Мы последовательно продолжаем реализацию нашей политики строительства демократического, правового, социального и светского государства – Нового Узбекистана, осуществляя необратимые реформы в полном соответствии с Целями устойчивого развития.

Нашей главной целью является коренное изменение жизни каждой семьи, каждого гражданина, проживающего в нашей стране, обеспечение интересов человека, его достоинства и благополучия.

За последние годы нам удалось снизить уровень бедности в Узбекистане с 35 процентов до 6,6 процента. Мы достигаем таких результатов прежде всего за счет реформирования сферы образования и науки, создания инновационных отраслей и технологических промышленных предприятий, развития «зеленой» энергетики и модернизации инфраструктуры транспорта, всесторонней поддержки малого бизнеса и, как следствие, создания миллионов рабочих мест.

В нашей стране охват дошкольным образованием увеличился с 27 до 78 процентов, а высшим образованием – с 9 до 42 процентов.

Самое главное, повышение престижа профессии учителя и наставника остается для нас важнейшим вопросом.

В целях создания единой международной платформы для обмена опытом и знаниями педагогов предлагаем провести в Узбекистане Всемирный саммит профессионального образования.

Наряду с этим мы создаем в стране передовую систему здравоохранения.

Завтра здесь, в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по нашей инициативе состоится мероприятие высокого уровня, посвященное вопросам борьбы с детским раком и другими тяжелыми заболеваниями, и мы приглашаем всех наших зарубежных партнеров принять в нем участие.

Еще одно важное направление – гендерная политика. Мы намерены и далее повышать роль женщин в общественной, политической и деловой жизни страны. Выступаем за регулярное проведение Форума женщин Азии в масштабах всего нашего обширного региона, превратив его в постоянную платформу.

Хочу ещё раз подчеркнуть: наша приверженность достижению Целей устойчивого развития остаётся непоколебимой.

К 2030 году намерены войти в число стран с “доходом выше среднего”. Мы последовательно продолжим нашу открытую и прагматичную политику для достижения этой цели.

Уважаемые дамы и господа!

Восемь лет назад с этой высокой трибуны мы заявили о твёрдой решимости трансформировать Центральную Азию в пространство мира, добрососедства и партнёрства.

И сегодня с глубокой удовлетворенностью можно констатировать: мы достигли этой стратегической цели. Эпоха закрытых границ, нерешенных споров и конфликтов ушла в прошлое.

За последние годы объемы взаимной торговли, инвестиций и транспортных перевозок в нашем регионе увеличились в пять раз. Мы создаем совместные инвестиционные фонды, зоны приграничной торговли и промышленной кооперации, реализуем крупные инфраструктурные проекты.

Считаем также нашим общим достижением, что Консультативные встречи глав государств Центральной Азии стали эффективным механизмом углубления региональной интеграции.

Могу с уверенностью сказать, что сегодня начался процесс формирования Новой Центральной Азии. Благодаря своей сплоченности, стабильности и растущей региональной идентичности она занимает всё более прочное место в системе международных отношений как самостоятельный субъект.

Для достижения этих целей мы намерены уделять первоочередное внимание расширению взаимовыгодных связей со всеми нашими зарубежными партнёрами.

В этом направлении предлагаем реализовать совместно со структурами Организации Объединённых Наций ряд новых проектов и программ в нашем регионе. В частности: провести под эгидой ЭКОСОС и ЮНКТАД международный форум, посвящённый вопросам развития экономик государств Центральной Азии; создать совместно с ЮНИДО региональный хаб по «зелёным» технологиям в промышленности; принять программы по рациональному использованию водных ресурсов в нашем регионе, формированию «зелёного» пространства и обеспечению демографической устойчивости.

Кроме того, предлагаем принять резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в поддержку усилий стран Центральной Азии, направленных на углубление регионального партнёрства и экономической интеграции.

Уважаемые главы делегаций!

Говоря о глобальной и региональной безопасности и устойчивом развитии, невозможно не затронуть вопрос об Афганистане.

Для поддержки стремления афганского народа к мирной и спокойной жизни необходимо объединить усилия международного сообщества. Особо хотел бы подчеркнуть, что крайне важно не допустить изоляции этой страны.

Мы планируем осуществить в этой стране крупные экономические и инфраструктурные проекты. Предлагаем принять отдельную резолюцию ООН о развитии через территорию этой страны международных транспортных и энергетических коридоров.

Нельзя оставлять без внимания и резко усугубляющийся гуманитарный кризис в секторе Газа. Призываем к прекращению военных действий и продолжению политических переговоров. Мы решительно выступаем за реализацию принципа «два государства для двух народов» в соответствии с резолюциями ООН.

Серьёзную обеспокоенность у всех нас вызывает и ситуация вокруг Украины. Мы приветствуем начало диалога на высоком уровне по её урегулированию дипломатическими средствами.

Уважаемые участники сессии!

В Центральной Азии ведётся эффективная работа по реализации Глобальной контртеррористической стратегии.

В сотрудничестве с Контртеррористическим управлением ООН создан Региональный экспертный совет по вопросам реабилитации и реинтеграции. Предлагаем преобразовать этот Совет в Международный центр компетенций. Он послужит важной платформой для обмена опытом по адаптации к мирной жизни лиц, возвращённых из проблемных зон.

Готовы также создать все условия для открытия в Узбекистане регионального офиса Контртеррористического управления ООН.

Уважаемые дамы и господа!

Мы всё больше убеждаемся, насколько уязвима глобальная транспортная система в нынешнем нестабильном и полном угроз мире.

Данные проблемы оказывают крайне негативное воздействие на стабильность прежде всего развивающихся государств, не имеющих выхода к морю. Очень важно обеспечить безопасность международных транзитных коридоров и создать эффективные логистических поставок.

Мы считаем, что настало время внедрить глобальный механизм «Укрепление взаимной транспортной связанности во имя достижения Целей устойчивого развития».

Хочу также отдельно остановиться на проблеме изменения климата, которая приобретает всё более острый характер. В частности, негативные последствия высыхания Аральского моря должны постоянно находиться в центре внимания мирового сообщества.

Мы проводим активную работу по восстановлению экосистемы Приаралья. За последние годы на высохшем дне Аральского моря осуществлены посадки солеустойчивых пустынных растений общей площадью 2 миллиона гектаров. К 2030 году до 80 процентов всей территории будут покрыты зелёными насаждениями.

Ещё одна важная проблема – это дефицит водных ресурсов. В настоящее время более двух миллиардов человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде.

Мы планируем провести в нашей стране Всемирный форум по водосбережению. По его итогам планируется определить водный кризис как серьезную угрозу устойчивому развитию. Намерены принять «дорожную карту» по внедрению инновационных технологий на глобальном уровне.

Еще одно негативное проявление экологических изменений – усиление климатической миграции. К сожалению, до сих пор отсутствуют конкретные международные механизмы и правовая база в этом направлении.

Мы выступаем за принятие Глобального пакта о широком международном партнерстве и проведении скоординированной политики по этому серьёзному вопросу.

Уважаемые участники заседания!

Чрезвычайно важное значение имеет устранение разрыва между странами в цифровом развитии и использовании искусственного интеллекта. Предлагаем создать Международный механизм сотрудничества для безвозмездного обмена практическими решениями и моделями искусственного интеллекта в сферах здравоохранения, образования и культуры.

Хотел бы остановиться на еще одном приоритетном вопросе.

Завтрашний день, судьба и благополучие мира находятся в руках подрастающего поколения. Наша актуальная задача – привить сознанию молодежи благородные идеи мира, гуманизма и дружбы, взаимного доверия и уважения.

В связи с этим выдвигаем предложение об учреждении Всемирного движения молодежи за мир и размещении его штаб-квартиры в Узбекистане.

Мы последовательно реализуем политику толерантности в нашем обществе. Вместе с тем мы активно продолжим глубокое изучение и широкую популяризацию во всем мире идей просвещенного ислама.

В ближайшие месяцы откроем уникальный для нашего обширного региона Центр исламской цивилизации.

Намерены провести в Организации Объединенных Наций специальную презентацию богатого духовного и научного наследия наших великих предков – мыслителей и ученых Имама Бухари, Имама Термези и Имама Матуриди.

Уважаемые дамы и господа!

Новый Узбекистан выступает за солидарность, открытый диалог и тесное сотрудничество со всеми государствами мира.

Мы готовы внести свой вклад в укрепление диалога между народами, культурами и цивилизациями, достижение целей человечества.

Благодарю за внимание.

///nCa, 25 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)