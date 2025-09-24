Туркменистан предложил Кувейту в сотрудничество в энергетических и транспортных проектах

В рамках рабочего визита в Нью-Йорк Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провёл встречу с Наследным Принцем Государства Кувейт Шейхом Сабахом Аль-Халидом Аль-Сабахом.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества. Президент Сердар Бердымухамедов отметил стратегические преимущества Туркменистана.

«Выгодное географическое положение нашей страны и наличие богатых природных ресурсов создают условия для выдвижения крупных проектов на международном уровне. Мы можем взаимодействовать в создании транспортно-транзитных коридоров по направлениям Восток–Запад и Север–Юг, а также в реализации таких крупных энергопроектов, как газопровод Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ)», – заявил глава государства (цитата по TDH).

В качестве приоритетных сфер для расширения сотрудничества стороны выделили топливно-энергетический, транспортный и коммуникационный сектора. Было отмечено, что у Туркменистана и Кувейта есть все возможности для наращивания экспортно-импортного потенциала, увеличения взаимного товарооборота и укрепления экономических связей.

В этой связи подчеркнута целесообразность регулярного проведения двусторонних консультаций и выставок по различным направлениям сотрудничества.

Президент Сердар Бердымухамедов также отметил широкие перспективы взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-образовательной, спортивной и туристической сферах, подтвердив готовность Туркменистана рассмотреть конкретные предложения кувейтской стороны.

Подчеркнув, что в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций 2025 год, объявленный по инициативе Туркменистана «Международным годом мира и доверия», совпадает с 30-летием постоянного нейтралитета нашей страны, глава государства пригласил Шейха Сабаха Аль-Халида Аль-Сабаха принять участие в Международном форуме, который состоится 12 декабря в Ашхабаде.

Поблагодарив за приглашение, Наследный Принц Государства Кувейт отметил важное значение внешней политики Туркменистана, основанной на позитивном нейтралитете, в укреплении мира в регионе и во всём мире. ///nCa, 24 сентября 2025 г.