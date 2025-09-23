Центральная Азия: Тихий центр силы, формирующий стабильное будущее ГА ООН

Тарик Саиди и Эльвира Кадырова

Сейчас, когда весь мир собирается на 80-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в сентябре этого года, возникает явное ощущение, что эта сессия имеет больший вес, чем многие другие за последнее время.

Мероприятие, посвященное теме “Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед”, проходит в то время, когда глобальное сотрудничество становится все более хрупким. Конфликты бушуют на многих фронтах, в то время как климатические кризисы обостряются, а экономическое неравенство увеличивается.

Пространство для подлинного мира и устойчивого прогресса резко сузилось из-за таких факторов, как растущая односторонность со стороны могущественных государств, которые ставят свои собственные интересы выше коллективных действий. Подумайте о торговых войнах, протекционистской политике и нежелании придерживаться многосторонних рамок — это не просто абстрактные проблемы; они подрывают доверие, лежащее в основе международных отношений.

В этом фрагментированном мире, где альянсы меняются, как песок, а изоляционизм подстерегает даже самые взаимосвязанные экономики, ГА ООН предлагает редкую платформу для наведения мостов. Но воспользуются ли лидеры этим, или старые разногласия углубятся?

Среди этого хаоса один регион выделяется как удивительный оплот стабильности: Центральная Азия.

Такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, простирающиеся от Каспийского моря до границ Китая, сумели установить относительный мир в регионе, который исторически был перекрестком империй и идеологий. Вдали от газетных заголовков, посвященных ссорам сверхдержав, Центральная Азия незаметно стала маяком надежды, демонстрирующим, как диалог и региональное сотрудничество могут процветать даже в неспокойные времена.

Это не преувеличение — в последние десятилетия регион избегал крупных конфликтов, сосредоточившись вместо этого на внутренних реформах и трансграничных инициативах, способствующих общему процветанию.

Например, создание Регионального центра ООН по целям устойчивого развития в Алматы, Казахстан, единогласно одобренное Генеральной Ассамблеей ООН ранее в этом году, подчеркивает активную роль региона в решении таких глобальных проблем, как сокращение бедности и экологическая устойчивость, которые распространяются даже на Афганистан. Это свидетельство того, что Центральная Азия не просто выживает, но и подает пример миру, отчаянно нуждающемуся в моделях жизнестойкости.

И, конечно же, РЦПДЦА в Ашхабаде имеет подтвержденный опыт успешной превентивной дипломатии.

Одним из наиболее недооцененных аспектов вклада Центральной Азии является ее ключевая роль в поддержании целостности глобальных цепочек поставок. В эпоху, когда сбои — от пандемий до геополитической напряженности — могут в одночасье остановить развитие экономики, этот регион служит жизненно важным транзитным узлом для товаров, перемещающихся между Европой, Азией и за ее пределы.

Срединный коридор, современное возрождение древних маршрутов Великого Шелкового пути, предлагает более быструю и надежную альтернативу транспортировке грузов в обход узких мест.

Мы говорим обо всем — от энергоресурсов до важнейших минералов, таких как литий, редкоземельные элементы и уран, — которые обеспечивают “зеленые” технологии, необходимые миру для борьбы с изменением климата.

Только Казахстан обладает огромными запасами, которые могут помочь диверсифицировать поставки, снизив уязвимость на мировых рынках. А благодаря таким инициативам, как инвестиции ЕС в важнейшие сырьевые ресурсы региона на сумму 2,5 миллиарда евро, Центральная Азия позиционирует себя как незаменимого партнера в создании более устойчивых сетей поставок.

На текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН признание этого не является обязательным; важно, чтобы лидеры подчеркивали и поддерживали эти усилия, обеспечивая интеграцию инфраструктуры и логистических возможностей Центральной Азии в более широкие международные стратегии.

Помимо логистики, стабильность в Центральной Азии имеет более широкие последствия для глобальной безопасности и развития.

Регион находится на переднем крае борьбы с экстремизмом, управления водными ресурсами в условиях климатических изменений, таких как сокращение площади Аральского моря, и продвижения цифровых инноваций.

Возьмем недавнюю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН “Роль искусственного интеллекта в создании новых возможностей для устойчивого развития в Центральной Азии”, инициированную Таджикистаном, которая направлена на формирование механизмов саморегулирования и центра искусственного интеллекта в Душанбе. Это прекрасно согласуется с акцентом Генеральной Ассамблеи ООН на управление искусственным интеллектом в этом году, демонстрируя, что страны Центральной Азии являются не просто участниками, но и новаторами в решении проблем 21-го века.

В геополитическом плане лидеры здесь соблюдают хрупкий баланс между влиянием России, Китая и Запада, что видно по их взаимодействию на таких форумах, как Шанхайская организация сотрудничества, и потенциальным встречам в Генеральной ассамблее ООН с представителями США. Укрепление связей с такими партнерами, как Япония, Корея и ЕС, способствует диверсификации экономики, начиная с энергетических трубопроводов, таких как ТАПИ, заканчивая такими проектами, как CASA-1000, которые могли бы электрифицировать Южную Азию и одновременно стабилизировать ситуацию в регионе.

Мир должен сплотиться вокруг Центральной Азии не из благотворительности, а ради нашего общего будущего.

В то время, когда односторонние шаги угрожают свести на нет достигнутый за десятилетия прогресс, поддержка дивидендов мира в этом регионе — посредством инвестиций, дипломатической поддержки и вовлечения в процесс принятия глобальных решений – могла бы обеспечить аналогичную стабильность в других местах.

Представьте себе волновой эффект: более безопасные цепочки поставок означают меньшее количество экономических потрясений; совместные достижения в области искусственного интеллекта ускоряют устойчивое развитие; а стабильная Центральная Азия выступает в качестве буфера против экстремизма, исходящего от нестабильных соседей.

Для наших нынешних поколений, борющихся с неравенством и ухудшением состояния окружающей среды, и для тех, кто еще придет, кто заслуживает того, чтобы унаследовать планету, Генеральная Ассамблея ООН должна возвысить историю Центральной Азии. Речь идет не только об одном регионе — речь идет о том, чтобы доказать, что в разделенном мире единство – это не пережиток прошлого, а план, по которому нужно строить будущее.

По мере того, как в Нью-Йорке будут разворачиваться дискуссии, давайте надеяться, что лидеры прислушаются и будут действовать, превращая риторику в реальную приверженность. /// nCa, 23 сентября 2025 г.