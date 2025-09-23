Школьница из Туркменистана удостоена Гран-при Всемирного фестиваля творчества «Дети Мира: время дружить»

Гулялек Чопанова, пресс-атташе Посольства Туркменистана в Российской Федерации

В Московском Центре международной торговли в рамках проведения Всемирной Общественной Ассамблеи состоялась церемония награждения победителей Всемирного фестиваля творчества «Дети Мира: время дружить».

Ученица Детской художественной школы города Туркменабат Азиза Бяшимова удостоена Гран-при данного конкурса.

Фестиваль, который проходил с марта по август 2025 года, объединил детей и подростков от 5 до 15 лет. Впечатляет число талантливых участников – дети из 70-и стран мира.

Фестиваль был организован Благотворительным фондом помощи, развития и поддержки населения «Открытые сердца» и Всероссийской общественной организацией поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов».

Председателем жюри конкурса выступила Ирина Маркова-Шагал – художница, поэт и общественный деятель, внучатая племянница Марка Шагала. Фестиваль проходил при поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

На конкурс принимались работы различной техники, пейзажи, изображения исторических событий, природы родного края, семейного уклада, портреты, достопримечательностей, значимых мест и торжественных мероприятий Родины по номинациям: «Мой мир», «Радость общения», Дружная семья» и «Мечты о будущем».

Для Туркменистана эта победа имеет особое символическое значение, так как в нынешнем году исполняется 30 лет статусу постоянного, позитивного Нейтралитета Туркменистан, трижды закрепленному специальными резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2025 год «Международным год мира и доверия», что по сути, является приглашением и призывом ко всем государствам к совместной работы, включающей в себя политические, мировоззренческие и практические аспекты реализации идеи мира и доверия как основополагающего принципа мироустройства.

Именно целью формирования представления о мире как многозначном понятии и высшей ценности современной цивилизации руководствовался Всемирный фестиваль творчества «Дети Мира: время дружить», проведенный среди детей всех возрастных групп разных национальностей, социальных возможностей и физического здоровья. Ведь исключительно сегодняшним детям мира принадлежит будущее планеты Земля!

Искусство играет ключевую роль в продвижении толерантности и взаимопонимания. Организаторы убеждены, что такие проекты, вовлекающие молодежь в общественную дипломатию, помогают строить будущее международных отношений и снижать напряженность между странами. ///nCa, 23 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в России)