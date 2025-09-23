Приложение доставки еды Delivio от белорусских разработчиков. Как это работает в Ашхабаде?

Тамир Шакиров

Delivio – это современный food-tech проект по доставке еды из ресторанов и продуктов из магазинов. Сервис был зарегистрирован в Минске в 2021, а в этом году приложение Delivio стало доступным для ресторанов и клиентов в Ашхабаде.

Цель Delivio упростить доставку из любимых ресторанов, при этом сохраняя качество и доступность блюд.

Так в чем же заключается удобность данного приложения?

Приложение для iOS и Android позволяет отслеживать приготовление вашего заказа и передвижение курьера в режиме реального времени;

Бережная доставка в течении 30 минут с момента готовности блюда;

Онлайн оплата на сайте или в приложение;

Оплата наличными курьеру

Регулярные акции с ресторанами;

Можно указать сумму сдачи, которую должен приготовить курьер;

Деньги не списываются с карты до момента завершения заказа.

Как работает приложение Delivio?

Для того чтобы совершить заказ, необходимо выбрать ресторан и составить свое меню. Оформленный заказ автоматически отправляется на кухню ресторана.

После сбора заказ отправляется в руки курьера и вы можете наблюдать за передвижением заказа ним в режиме online в приложении.

Дальше дело остаётся за малым, забрать ваш заказ и наслаждаться любимым блюдом.

На платформе Delivio в Ашхабаде работают такие рестораны как Naomi sushi, Express pizza, Kemine bistro, La casa, Katmer, Melbourne grill, Erzurum и другие.

Скачать приложение для Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=delivio.food.turkmenistan

Скачать приложение для iOS: https://apps.apple.com/tm/app/deliviotm/id6743620867

///nCa, 23 сентября 2025 г.