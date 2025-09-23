Президенты Узбекистана и Туркменистана обсудили расширение стратегического партнерства

22 сентября 2025 г, состоялся телефонный разговор между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как сообщили в пресс-службе Президента Узбекистана, в начале беседы Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья, благополучия, а также мира и процветания всему туркменскому народу.

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Особое внимание было уделено экономическим инициативам, в том числе вопросам наращивания товарооборота, продвижения совместных проектов в промышленности и энергетике. Среди приоритетных тем – завершение строительства трансграничной торговой зоны «Шават-Дашогуз».

В ходе разговора также были намечены планы по проведению Форума регионов, выставок и Дней культуры и кино Туркменистана в Узбекистане. ///nCa, 23 сентября 2025 г.