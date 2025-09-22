Туркменская делегация принимает участие в учебной поездке в Испанию в рамках программы CADAP 7

Мадрид/Овьедо, Испания — 22–26 сентября 2025 г. Туркменская делегация принимает участие в учебной поездке в Испанию, организованной в рамках финансируемой ЕС Программы по борьбе с наркотиками в Центральной Азии – Фаза 7 (CADAP 7). Поездка проводится при содействии CADAP в сотрудничестве с Фондом международного и ибероамериканского управления и государственной политики (FIAP), Правительственной делегацией по Национальному плану по наркотикам (DGPNSD) Министерства здравоохранения Испании и Генеральным директоратом общественного здоровья и психиатрической помощи региона Астурия.

Вместе с представителями Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана туркменские делегаты принимают участие в мероприятиях в Мадриде и Астурии, где они обмениваются знаниями и опытом в области реализации научно обоснованных стратегий снижения спроса на наркотики. В течение пяти дней участники встречаются с испанскими политиками, практиками и специалистами здравоохранения, знакомятся с инновационными подходами в сфере профилактики, лечения, снижения вреда и реабилитации.

Программа включает институциональные встречи в Министерстве здравоохранения Испании, посещение приюта «Сан-Исидро» и мобильного подразделения «Мадроньо» в Мадриде, ознакомление с услугами по снижению вреда в районе Каньяда Реаль, а также рабочую встречу в Центре разведки по борьбе с терроризмом и организованной преступностью (CITCO). В Астурии делегация посещает ряд общественных инициатив, включая Центр лечения зависимостей ACDA в Авилесе, программу «Proyecto Hombre Asturias» в Хихоне и Отделение лечения наркозависимости в Овьедо.

Учебная поездка служит площадкой для обмена опытом «равный с равным», укрепления институционального потенциала и развития будущего сотрудничества между странами Центральной Азии и их европейскими партнёрами. Полученный опыт и практические знания способствуют совершенствованию национальных стратегий по противодействию психоактивным веществам в Туркменистане и регионе Центральной Азии в целом. ///nCa, 22 сентября 2025 г. (в сотрудничестве с CADAP)