Президент Кореи назвал Туркменистан ключевым партнером в Центральной Азии

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён направил поздравительное послание Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю его 44-летия. В своем послании южнокорейский лидер подчеркнул особую роль Туркменистана как ключевого партнера Республики Корея в Центральной Азии и выразил стремление к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Ли Чжэ Мён напомнил, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году Республика Корея и Туркменистан последовательно укрепляли партнерство, а начиная с 2008 года сотрудничество вышло на качественно новый уровень и стало взаимовыгодным.

Президент Кореи обратился с просьбой к Президенту Бердымухамедову уделить особое внимание корейскому бизнесу. «В частности, обращаюсь к Вам с искренней просьбой уделить особое внимание тому, чтобы корейские компании, стремящиеся расширить своё присутствие в Туркменистане, имели возможность вносить свой весомый вклад в развитие экономики вашей страны и укрепление двусторонних связей», – говорится в послании.

Ли Чжэ Мён также заявил, что с нетерпением ждет личной встречи с Сердаром Бердымухамедовым в 2026 году в рамках Саммита «Корея – Центральная Азия», где стороны смогут обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества.///nCa, 22 сентября 2025 г.