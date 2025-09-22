Мировые и региональные лидеры поздравляют Президента Туркменистана с днем рождения

22 сентября Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову исполняется 44 года. По случаю дня рождения главе Туркменистана поздравительные послания направили Президент России Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён,Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Армении Ваагн Хачатурян.

Поздравительные послания также поступили от члена правящей семьи Государства Катар Файсала бин Насер бин Хамад Аль Тани, Председателя Правительства России Михаил Мишустина, заместителя Председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева. ///nCa, 22 сентября 2025 г.