Лавров обозначил приоритеты экономического сотрудничества России с Центральной Азией

Совокупный товарооборот России со странами Центральной Азии превышает 45 млрд. долларов США в год. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Делового совета при МИД РФ, в ходе которого обсудил ключевые направления взаимодействия с государствами Центральной Азии и меры по поддержке российских компаний на зарубежных рынках.

По словам министра, Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров стран Центральной Азии. На территории стран региона работают около 24 тысяч компаний с российским капиталом.

«Реализуются совместные проекты, растет доля расчетов в национальных валютах, улучшается транспортно-логистическая инфраструктура», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров обратил внимание на востребованность современных российских технологий и оборудования в Центральной Азии, особенно с учетом износа инфраструктуры, созданной еще в советский период. При этом он подчеркнул необходимость конкурировать с западными и азиатскими инвесторами, которые активно проявляют интерес к региону.

Среди успешных примеров сотрудничества министр выделил развитие восточной ветки международного транспортного коридора «Север – Юг», а также участие госкорпорации «Росатом» в формировании регионального ядерного кластера. Российские компании также демонстрируют результаты в разработке месторождений, строительстве промышленных и энергетических объектов и развитии цифровых услуг.

К наиболее перспективным направлениям сотрудничества Лавров отнес энергетику, логистику, добывающую и перерабатывающую промышленность, а также цифровизацию экономики – с точки зрения предполагаемой отдачи от инвестиций и реального развития соответствующих отраслей в центральноазиатских государствах.

Он особо подчеркнул важность работы в сферах добычи и переработки критически важных сырьевых материалов и внедрения технологий искусственного интеллекта.

В завершение заседания министр напомнил, что в октябре в Душанбе состоится второй саммит Россия – Центральная Азия, приуроченный к встрече глав государств СНГ. «На повестке дня будет тематика сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной и научно-технологической областях и т.д», – подчеркнул Лавров. ///nCa, 22 сентября 2025 г.