ЮНФПА оказывает техническую поддержку в повышении квалификации специалистов по лечению онкологических заболеваний у женщин

Ашхабад, 19 сентября 2025 г. – В период с 16 по 18 сентября 2025 года Представительство Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане провело тренинг с целью повышения национального потенциала в проведении химиотерапии при лечении онкозаболеваний у женщин. Тренинг провел международный консультант ЮНФПА доктор Брюс Хоф.

В ходе тренинга врачи-химиотерапевты и онкогинекологи из Ашхабада и всех велаятов страны освоили современные подходы к лечению рака шейки матки и молочной железы, а также других видов рака. Участники изучили рекомендации и текущее состояние в лечении рака шейки матки и молочной железы, включая иммуногистохимию и профилирование генов, а также подходы к лечению других видов рака, включая рак предстательной железы, лимфомы и рак толстой кишки.

Данные мероприятия являются частью многолетнего сотрудничества ЮНФПА с Правительством Туркменистана, направленного на укрепление национальной системы здравоохранения и повышение квалификации медицинских работников в области репродуктивного здоровья.

Доктор Брюс Оливер Хоф — американский онколог с более чем десятилетним опытом практической работы. Он обладает обширными знаниями и применяет мультидисциплинарный подход, используя самые современные технологии и принципы доказательной медицины. Доктор Хоф получил степень врача в Медицинском колледже Университета Южной Флориды и прошел стажировку по гематологии/онкологии в Питтсбургском университете. В своей практике он уделяет особый интерес лечению рака молочной железы. ///nCa, 20 сентября 2025 (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)