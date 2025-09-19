Заключительный день TIF 2025 открывается с акцентом на цифровую трансформацию и торговлю

Аваза, 19 сентября 2025 года – Заключительный день Инвестиционного форума Туркменистана (TIF 2025) начался сегодня с сессий, посвященных модернизации национальной экономики с помощью технологий и укреплению ее позиций в мировой торговле.

Программа дня началась с “Сессии 5: Цифровые и “зеленые” преобразования в интересах устойчивого развития”. В дискуссии, которую модерировал глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Туркменистане, приняли участие эксперты из Института ЦАРЭС, Международной финансовой корпорации (IFC) и Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

Затем обсуждение перешло к глобальной рыночной интеграции на “Сессии 6: Укрепление институциональных основ торговли”. Доступ к новым торговым рынкам. В состав дискуссионной группы вошли региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии и представители Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), которые рассмотрели возможности расширения торговых отношений Туркменистана.///nCa, 19 сентября 2025 г.