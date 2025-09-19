TIF 2025: Туркменистан укрепляет позиции на мировом рынке: внешнеторговый оборот превысил 19,7 млрд долларов США в 2024 году

Аваза, 19 сентября 2025 г.— На шестой сессии Инвестиционного форума Туркменистана TIF 2025, проходящей под девизом «Укрепление институциональных основ торговли. Доступ к новым рынкам», заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Бекмурат Аллакбаев озвучил ключевые показатели внешнеэкономической деятельности страны.

По данным минфина , в 2024 году объем внешнеторгового оборота Туркменистана составил 19,7 миллиарда долларов США.

За первое полугодие 2025 года внешнеторговый оборот превысил 10 миллиардов долларов США, при этом зафиксировано положительное сальдо торгового баланса.

На сегодняшний день Туркменистан поддерживает внешнеторговые отношения с более чем ста государствами мира, продолжая расширять географию партнерства и укреплять позиции на глобальных рынках. ///nCa, 19 сентября 2025 г.