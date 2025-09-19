TIF 2025: Туркменистан подключен  к восьми международным оптико-волоконным магистралям

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Аваза, 19 сентября 2025 г.— На сессии инвестиционного форума Туркменистана (TIF 2025), посвященной теме «Цифровые» и «зелёные» преобразования для интересов устойчивого развития», Генеральный директор Государственной компании электросвязи «Туркментелеком» Ходжанияз Афганов выступил с докладом, подчеркнувшим стратегическую роль телекоммуникационного сектора в экономическом росте страны и региона.

В своём выступлении Афганов отметил, что благодаря реформам, инициированным Президентом Туркменистана, телекоммуникационный сектор развивается ускоренными темпами, интегрируясь в общую цифровую трансформацию общества. Это развитие осуществляется в строгом соответствии с национальным законодательством, включая «Концепцию развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы» и «Государственную программу по развитию цифровой экономики на 2021–2025 годы».

Как подчеркнул спикер, эти документы охватывают широкий спектр направлений: от реформирования законодательства в области цифровизации и подготовки квалифицированных специалистов до создания электронного правительства, развития электронной коммерции, цифровой медицины и образования. Особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий в “зелёную” энергетику и сельское хозяйство, строительству дата-центров, развитию облачных технологий, поддержке ИКТ-стартапов, укреплению кибербезопасности, применению искусственного интеллекта и созданию умных городов.

Умный город

Афганов особо выделил проект первого в Туркменистане «умного» и «зелёного» города Аркадаг, который уже завоевал международное признание и престижные сертификаты в области урбанистики и цифровых решений. “В городе реализованы передовые технологические решения ведущих мировых IT-компаний, создана уникальная экосистема умного города, где все государственные службы и городская инфраструктура функционируют на базе интегрированных цифровых платформ”.

Этот проект стал ярким примером того, как Туркменистан сочетает цифровые инновации с принципами устойчивого развития.

Международное сотрудничество в телекоммуникационной сфере

“Развитие национальной телекоммуникационной системы, соответствующей международным стандартам и обеспечивающей высокое качество обмена информацией, способствует повышению позиций Туркменистана в Центральноазиатском регионе как важного информационно-коммуникационного моста между Востоком и Западом, Севером и Югом”, — заявил он.

В настоящее время страна подключена к восьми международным оптико-волоконным магистралям: стыкам с Казахстаном, Ираном (два стыка с Узбекистаном) и четырьмя с Афганистаном.

Среди ключевых инициатив спикер упомянул запуск в прошлом году работ по прокладке оптико-волоконной линии связи Серхетабат — Герат. “Этот проект увеличит транзитные потоки связи через Туркменистан и откроет путь для линий через Афганистан, Пакистан и до Индии”, — пояснил Афганов.

Кроме того, ведутся совместные работы с Азербайджаном по строительству, владению и использованию оптико-волоконной системы связи через операторов двух стран.

Подчеркивая приоритет цифровой экономики и транзитных систем передачи информации под патронажем Президента, Афганов заверил, что «Туркментелеком» открыта для взаимовыгодного сотрудничества. “Компания электросвязи «Туркментелеком» всегда готова к взаимовыгодному сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами в развитии транснациональной сети телекоммуникаций, — сказал он.

“Такие отношения обеспечат реализацию огромного транзитного потенциала региона, внедрение современных услуг связи и высокого уровня информационных технологий. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию взаимовыгодных и активных отношений”- подчеркнул спикер.

В заключение Генеральный директор пригласил участников форума на международную выставку и научную конференцию «Туркментел-2025», которая состоится 12–14 ноября в Ашхабаде. “Это идеальная площадка для компаний, желающих участвовать в проектах Туркменистана, и возможность представить свои ресурсы”, — отметил Афганов.///nCa, 19 сентября 2025 г.