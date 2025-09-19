TIF 2025: На пути к зелёной энергетике – Туркменистан  переведёт 4 электростанции на парогазовый цикл

Эльвира Кадырова

Аваза, 19 сентября 2025 г. – Заместитель министра энергетики Туркменистана Сердар Сапаров выступил на сессии «Инвестиционного форума Туркменистана» под названием “Цифровые и зеленые преобразования для интересов устойчивого развития “, подчеркнув ключевую роль отрасли в устойчивом развитии страны.

Динамичное развитие отрасли: от надежного энергоснабжения к экспорту

По словам замминистра, Министерство энергетики реализует государственную политику, направленную на бесперебойное электроснабжение потребителей, строительство новых мощностей и экспорт электроэнергии.

Сегодня в Туркменистане функционируют 12 электростанций общей установленной мощностью более 6500 мегаватт. Это позволяет не только обеспечивать внутренние нужды, но и наращивать экспорт в соседние страны.

Зеленая энергетика: путь к углеродной нейтральности

Туркменистан реализует масштабный проект – строительство комбинированной электростанции на берегу Каспийского моря мощностью 1574 МВт. Строительство ведется ускоренными темпами, и ее запуск позволит увеличить экспорт в соседние страны.

Ярким примером служит пррект строительства наземной солнечно-ветровой электростанции мощностью 10 МВт в западном регионе. Проект открывыет большие перспективы для иностранных компаний, имеющих опыт в этой сфере.

В рамках модернизации энергетической отрасли Туркменистан планирует перевести 4 электростанции на комбинированный парогазовый цикл – Ахалскую, Марыйскую, Лебапскую и Дарвазинскую. Это позволит сократить выбросы парниковых газов и повысить эффективность использования природного газа.

Приглашение к диалогу

Туркменистан открыт для стратегических инвестиций и технологического партнёрства. Туркменистан ведёт переговоры с ведущими компаниями из Китая, Европы, Южной Кореи, Японии.

В заключение замминистра подчеркнул, что в Туркменистане создана солидная правовая основа для защиты иностранных инвестиций на всех этапах и пригласил заинтересованные компании к диалогу и совместной реализации проектов в Туркменистане. ///nCa, 19 сентября 2025 г.