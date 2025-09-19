ПРООН содействует Правительству Туркменистана в обмене опытом по развитию рынка ценных бумаг

Ашхабад, 19 сентября 2025 г. – В рамках реализации совместного проекта между Программой развития ООН (ПРООН) и Министерством финансов и экономики Туркменистана “Содействие укреплению институциональной и регулятивной среды по развитию финансовых рынков” в период с 15 по 19 сентября 2025 г. был организован ознакомительный визит туркменской делегации в составе представителей Министерства финансов и экономики Туркменистана и Ашхабадской фондовой биржи в Республику Армения.

Цель визита заключалась в ознакомлении с правовыми, регуляторными и институциональными аспектами развития и функционирования рынка ценных бумаг в Республике Армения, понимании его роли и воздействия на развитие национальной экономики страны, в целом, а также в ознакомлении с практическим опытом коллег в этой сфере, в том числе в контексте понимания ключевых внутренних и внешних факторов, которые также следует учитывать в Туркменистане.

Во время визита туркменская делегация посетила Директорат финансовых рынков Центрального банка Армении, Армянскую фондовую биржу, Центральный депозитарий и Армянский государственный экономический университет.

Во время визита обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе от концептуальных подходов, законодательного обеспечения и инфраструктуры рынка ценных бумаг до правил листинга и проведения биржевых торгов, а также мер поддержки национальных и иностранных инвесторов и эмитентов. Особый интерес у туркменской делегации вызвала система и особенности регистрации прав на ценные бумаги и осуществления депозитарного учета ценных бумаг и сделок с ними.

Полученные знания и налаженные прямые контакты со специалистами Республики Армения будут способствовать совершенствованию национального законодательства и институтов рынка ценных бумаг в соответствии с международными стандартами и наилучшими международными практиками, что позволит расширить возможности для бизнеса и инвесторов, будет способствовать качественному развитию деятельности Ашхабадской фондовой биржи и совершенствованию регуляторных функций Министерства финансов и экономики Туркменистана. Развитие финансового рынка страны, в том числе сферы рынка ценных бумаг является важной частью Национальной программы социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы и играет ключевую роль в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР). ///nCa,19 сентября 2025 г. ( в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)