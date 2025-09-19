Национальные партнеры МОМ в Лебапской и Ахалской областях расширяют знания о планировании с учетом гендерных факторов на местном уровне

Ашхабад, 18 сентября 2025 года. Более 40 представителей государственных учреждений и специалистов из национальных общественных объединений Лебапского и Ахалского велаятов расширили свои знания о гендерно-ориентированном планировании и составлении бюджета на местном уровне в ходе двухдневных семинаров, организованных Международной организацией по миграции (МОМ) при поддержке Союза женщин Туркменистана с 8 по 12 сентября. Сентябрь 2025 года в городах Сейди и Теджен. В семинарах приняли участие женщины из афганских общин, проживающие в этих регионах.

В ходе семинаров международный эксперт Зайтунбиби Наимова ознакомила участников с ключевыми концепциями и инструментами гендерно-ориентированного подхода к планированию и подчеркнула важность учета гендерной проблематики в процессах планирования как необходимого условия для достижения инклюзивного и устойчивого развития на местном уровне.

В рамках интерактивной групповой работы участники семинаров обсудили стратегии и практические подходы к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) в региональном контексте с акцентом на ЦУР 5 (гендерное равенство) и методы проведения оценки, планирования и составления бюджета с учетом гендерных аспектов, которые учитывают потребности и мнения различных групп населения. группы населения, включая мигрантов.

Участие женщин из афганских общин в дискуссиях помогло участникам расширить гендерную перспективу планирования на местном уровне.

“Семинар был полезен с точки зрения получения знаний и практических инструментов для разработки бюджета и плана работы, учитывающего гендерные аспекты, которые были бы всеобъемлющими и реалистичными”, – сказала главный специалист администрации Дяневского района Лебапской области Залина Тахирова.

Участники семинаров также смогли попрактиковаться в проведении гендерного анализа потребностей и приоритетов, распределении бюджетов с указанием потенциальных источников финансирования и разработке системы мониторинга, включая определение показателей для отслеживания прогресса в достижении результатов с целью устранения гендерного неравенства.

Семинары проводились в рамках регионального проекта МОМ “Комплексный план действий для Афганистана и соседних стран”. С национальной стороны в мероприятии приняли участие представители Государственной миграционной службы, Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Министерства образования, Министерства торговли и внешнеэкономических связей, Министерства сельского хозяйства, Государственного комитета по статистике, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства Финансы и экономика, региональные администрации и органы местного самоуправления.

Проект направлен на оказание всесторонней поддержки афганской общине, проживающей в Туркменистане, особенно женщинам и девочкам, для обеспечения долгосрочного устойчивого развития и социальной сплоченности на местном уровне. В рамках проекта успешно функционирует Мобильный ресурсный центр, который на сегодняшний день предоставил медицинские и юридические консультации более чем 6000 бенефициарам из Афганистана и местных общин, проживающих в селах Ахалской и Лебапской областей. Проект оказал поддержку в восстановлении медицинского учреждения в селе Парахатчилык Ахалском велаяте для предоставления долгосрочных качественных медицинских услуг афганским и местным общинам.

В рамках проекта также была оказана поддержка профессиональному обучению шитью 170 женщин из афганской общины в Ахалском и Лебапском велаятах в 2024 и 2025 годах.